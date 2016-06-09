Раскрытие информации о финансировании фармкомпаниями участников рынка предотвратит злоупотребления при назначении лекарств – эксперт

Киев. 9 июня. УНИАН. Раскрытие информации о финансировании фармацевтическими компаниями докторов, поставщиков и других участников фармрынка позволит предотвратить возможность злоупотреблений при назначении рецептурных препаратов пациентам.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил исполнительный директор ассоциации работающих в Украине международных фармкомпаний «АПРаД» Владимир Редько.

«Пациенты будут уверены, что нет ангажированности докторов со стороны фармацевтического бизнеса при прописывании рецептурных лекарств, потому как будет раскрыта информация о том, от кого врачи получают деньги», - сказал Редько.

Участники ассоциации «АПРаД» решили на регулярной основе раскрывать информацию о финансовой или материальной поддержке участников фармрынка Украины, которые могут назначать, рекомендовать, покупать, поставлять или применять рецептурные лекарственные средства. Речь идет о медицинских учреждениях, соответствующих ассоциациях, медицинских учебных заведениях. Также это касается финансовой или нематериальной помощи врачам, в том числе стоматологам, работникам регуляторных органов и прочих. Под нематериальным стимулированием подразумевается оплата командировок, учебы, участия и проведение конференций и т.д.

Подобные инициативы сегодня внедряются во многих странах Евросоюза и направлены на увеличение прозрачности в сфере разработки и исследования, продвижения и продажи рецептурных лекарств. Однако, в отличие от других стран, где за отказ раскрыть информацию на компании налагаются большие штрафы, в Украине данная инициатива носит добровольный характер.

Компании, присоединившиеся к инициативе, уже к концу июня раскроют информацию о суммах, которые были перечислены за год участникам фармрынка. При этом, лишь около 50% получателей такой помощи разрешили раскрыть персональную информацию и полученные суммы по каждому направлению помощи. Для остальных информация будет раскрыта на общем основании в виде общей суммы, выделенной со стороны фармкомпании, и количества получателей.

«К сожалению, к этой инициативе присоединились не все фармкомпании, но это первый шаг, и мы надеемся, что со временем это будет обязательным для большинства игроков фармрынка», - сказал Редько. Также он отметил, что есть смысл вынести данную инициативу на более высокий уровень – постановление правительства или закон, чтобы обязать всех игроков рынка быть более прозрачными.

Народный депутат Ольга Богомолец во время пресс-конференции сообщила, что поддерживает данную инициативу. «Я считаю, что абсолютно правильная инициатива, чтобы каждая фармкомпания и каждый врач декларировали выделение и получение такой помощи. При этом все равно, в форме подарка, рецептурных бланков, образцов лекарств или поездки на конференцию», - сказала Богомолец.

Депутат отметила, что ее комитет рассмотрит возможность закрепления инициативы в нормативных актах правительства или на уровне закона. «Министерство здравоохранения подготовит на базе вашей инициативы свои предложения для Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, и мы со своей стороны готовы рассмотреть вопрос о том, как нам достичь этой прозрачности, если будут необходимы законодательные изменения. Но по моей информации, например, по опыту Турции, это решается на уровне постановления правительства», - сказала Богомолец. В то же время она отметила, что необходимо раскрывать информацию о поддержке со стороны фармкомпаний также и ассоциаций пациентов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 31 мая приняла закон, который сокращает сроки принятия Министерством здравоохранения решения по регистрации лекарственного средства до 10 рабочих дней вместо ранее установленного месячного срока. Также государственная регистрация лекарственного средства, содержащего действующее вещество, которое уже зарегистрировано компетентным органом Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Австралии, Канады или страны Европейского Союза, будет осуществляться по упрощенной процедуре.