Общественные организации призвали власти усовершенствовать механизм учета импортных транспортных средств

Киев. 9 июня. УНИАН. Общественные организации призвали власти как можно скорее усовершенствовать механизм учета импортных транспортных средств и расширить перечень органов, выдающих сертификаты соответствия на транспортные средства. Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщили представители организаций.

В частности, исполнительный директор ассоциации «Независимые эксперты технического регулирования Украины» Светлана Хромова напомнила, что в Украине с 2016 года вступил в силу принятый еще в 2012 году закон о техническом регулировании, отменяющий действие сертификатов соответствия УкрСЕПРО для автомобилей. Однако отсутствие таких сертификатов делает невозможной постановку автомобиля на учет в органах Министерства внутренних дел.

«Нам удалось привлечь широкое общественное внимание к возникшей проблеме и к тем очередям, которые выстроились у органов сертификации транспортных средств, которых ранее было более 100, а сейчас осталось только 6. Мы обращались к органам исполнительной власти, к депутатскому контролю, к общественным организациям с предложением решить этот вопрос, - сказала Хромова. - И сейчас разработан проект постановления Кабмина об утверждении порядка назначения органов сертификации транспортных средств. Сейчас документ проходит согласование с подачи Министерства инфраструктуры. Если он будет утвержден, то количество органов сертификации увеличится, и граждане смогут быстрее, без очередей получить сертификаты (необходимые для постановки автомобилей на учет - УНИАН)».

Представители общественных организаций подчеркнули, что рассчитывают на скорое принятие документов, поскольку очередь неучтенных автомобилей растет ежедневно и на текущий момент насчитывает несколько тысяч. Более того, сам факт очереди обуславливает значительные коррупционные риски. «Появляются уже непонятные цены в 4-5 тыс. грн за сертификат, а за ускоренную работу - до 1 тыс. долл. Этого не должно быть», - отметил Максим Калеников, помощник-консультант народного депутата Украины на общественных началах Геннадия Кривошеи, также принявший участие в пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля 2016 года вступил в силу принятый еще в 2012 году закон о техническом регулировании, который предполагает реформирование системы государственной сертификации, в том числе ввозимых в страну транспортных средств. Ранее для растаможивания и регистрации автомобилей необходимо было получить сертификат технического соответствия в украинской системе сертификации УкрСЕПРО. Такие сертификаты выдавали аккредитованные государственные и частные учреждения, которые курировались Министерством экономического развития и торговли. Однако вступивший в силу закон предполагал передачу данных функций от Минэкономразвития к Министерству инфраструктуры и отмену действия этих сертификатов, что вызвало проблемы с регистрацией импортируемых авто в начале 2016 года.