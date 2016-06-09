Чаще всего информацию политического характера украинцы получают из центральных телеканалов - опрос

Киев. 9 июня. УНИАН. Чаще всего информацию политического характера украинцы получают из центральных телеканалов — 64,1% получают из этого источника информацию ежедневно или практически ежедневно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.

Далее идут Интернет и социальные сети — соответственно, 36,1% и 32,7% респондентов ежедневно или практически ежедневно получают информацию из этих источников.

Еще 30,1% украинцев утверждают, что ежедневно или практически ежедневно смотрят местные телеканалы. Другие источники ежедневно используют значительно меньше людей.

По доле населения, которое доверяет определенному источнику, лидируют центральные украинские телеканалы — им доверяют 49,8% украинцев, не доверяют — 39,1%. Далее по этому показателю идут Интернет (48% доверяют и 16,7% не доверяют), местные телеканалы (47,5% против 31%), социальные сети (42,2% против 19,1%) и местные печатные издания (41,2% против 23,8%).

Всего ежедневно или почти ежедневно Интернетом пользуются 42,5% украинцев в возрасте 18 лет и старше, еще 17% пользуются Интернетом по меньшей мере несколько раз в неделю.

Комментируя результаты опроса, руководитель отдела количественных исследований КМИС Антон Грушецкий отметил, что в вопросе формирования общественного мнения в Украине все-таки телевидение сейчас играет приоритетную роль. Также он отметил, что среди пользователей Интернета - большинство молодые люди, чаще из городов, с высшим образованием.

По результатам опроса, среди пользователей Интернета 90,7% респондентов утверждают, что активно пользуются хотя бы одной социальной сетью. Самые популярные сети: «ВКонтакте» (среди пользователей Интернета ею пользуются 59,2%), «Одноклассники» (50%), Facebook (38,3%) и Google+ (33,4%).

Всего методом личного интервью были опрошены 2043 респондента в 110 населенных пунктах, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.