Украине не стоит торопиться с внедрением плана действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы – эксперты

Киев. 10 июня. УНИАН. Украине в ближайшее время предстоит внедрение в свое законодательство плана действий Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения (BEPS), тем не менее, нашей стране не стоит торопиться и необходимо учитывать опыт, который будет наработан у европейских стран.

Такое мнение в ходе круглого стола в УНИАН на тему «Тенденции международного налогообложения: выводы для Украины» высказали эксперты.

«Для нас самое главное не сделать ошибок, и обратить внимание на ту информацию, которая еще будет наработана европейским сообществом, и не идти впереди этого поезда, а наследовать то, что будет разработано европейскими государствами», - сказал президент Ассоциации налоговых советников Даниил Гетманцев.

Гетманцев отметил, что вопросы противодействия агрессивному налоговому планированию и противодействия уклонению от налогообложения на международном уровне очень актуальны на международном европейском уровне и в Украине.

«Такое понятие как BEPS ворвалось в нашу жизнь недавно, и бизнес пока не столкнулся с ним, но плотно столкнется в ближайшее время, поэтому для нас очень важно сделать правильные шаги для урегулирования этих отношений на законодательном уровне», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что пока само понятие агрессивного налогового планирования не определено на уровне законодательства ЕС, и понятие BEPS пока является дорожной картой, а не нормой, которую можно внедрить прямо в законодательство. Кроме того, по его словам, сам вопрос внедрения и отображения на уровне законодательства нормы BEPS очень актуален, поскольку указанный план преломляет все те доктрины противодействия уклонению от уплаты налогов, которые уже действуют в ЕС.

Глава комитета налоговой и таможенной политики, глава созданной президентом Украины рабочей группы по противодействию выведения прибыли за границу Нина Южанина также считает, что Украине не следует торопиться с внедрением BEPS, тем не менее, по ее словам, необходимо постепенно нарабатывать соответствующую законодательную базу, чтобы для бизнеса не были неожиданным и неприятным сюрпризом те изменения, которые будут приниматься.

«Я очень поддерживаю мнение, что мы не можем быть впереди европейского поезда… Но мы вынуждены нарабатывать базовые законопроекты и внедрять их, чтобы все нормы, которые кажутся жёсткими на данный момент и не очень воспринимаются бизнесом, внедрялись с некоторой отсрочкой, чтобы мы могли дать бизнесу возможность переориентироваться или принять соответствующие управленческие решения», - сказала она.

«Никто не может говорить бизнесу, что правила игры изменяются уже завтра. Это принесет убытки и государству, и инвестиционному климату», - добавила Южанина.

Она отметила, что законопроекты должны быть высококвалифицированными и должны учитывать опыт стран, которые внедряли BEPS.

Южанина также добавила, что сейчас весь мир стоит на пороге глобальных налоговых изменений и для Украины с ее слабой экономикой внедрение жестких механизмов контроля вроде как слишком обременительно для бизнеса.

«Но наша страна не может выпасть из той тенденции, которая складывается вокруг нас. Мы должны присоединиться к директиве обмена информацией. Мы будем вынуждены, как будущая страна ЕС, имплементировать все необходимы изменения», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 18 апреля утвердил концепцию деофшоризации и призвал Государственную фискальную службу, Министерство финансов, Администрацию президента и Верховную Раду предпринять шаги для прекращения практики использования офшорных компаний для минимизации уплаты налогов внутри государства.

В начале апреля в мире разразился «офшорный скандал» из-за обнародования результатов финансовых расследований «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), фигурантами которых стали ведущие политики и публичные люди во многих странах, включая Украину.

В публикациях, основанных на документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, речь идет о создании офшорных компаний богатыми и влиятельными людьми во всем мире, которые скрывали свои доходы.

Согласно материалам, одним из фигурантов расследований стал также президент Украины. По информации журналистов, он основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. В то же время, Порошенко и его советники заверяют, что офшоры не создавались с целью уклонения от уплаты налогов или любых других обязательств.