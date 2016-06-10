Рабочая группа по по подготовке законодательства о деофшоризации завершит работу на следующей неделе - депутат

Киев. 10 июня. УНИАН. Рабочая группа, созданная по инициативе президента Украины Петра Порошенко, по подготовке законодательства о деофшоризации завершит свою работу на следующей неделе.

Об этом в ходе круглого стола «Тенденции международного налогообложения: выводы для Украины» в УНИАН сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина

«В соответствии с указом Президента Украины, создана рабочая группа по подготовке законодательства о деофшоризации. Сегодня мы почти завершили наработки пакета законопроектов», - сказала она.

Глава комитета отметила, что главная задача рабочей группы - это наработки квалифицированных законопроектов, которые учитывают опыт развитых стран в этой сфере.

«Предложенные нами законопроекты в ближайшее время будут представлены общественности и могут быть приняты парламентом. И не нарушая принцип стабильности налогового законодательства, эти законы могут быть введены в действие», - отметила Южанина.

«Мы с задачей справились. На большом расширенном заседании с участием экспертов и участников рынка я бы хотела еще раз обсудить окончательную редакцию всех законопроектов и потом уже зарегистрировать их в Верховной Раде », - добавила она.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 18 апреля утвердил концепцию деофшоризации и призвал Государственную фискальную службу, Министерство финансов, Администрацию президента и Верховную Раду предпринять шаги для прекращения практики использования офшорных компаний для минимизации уплаты налогов внутри государства.

В начале апреля в мире разразился «офшорный скандал» из-за обнародования результатов финансовых расследований «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), фигурантами которых стали ведущие политики и публичные люди во многих странах, включая Украину.

В публикациях, основанных на документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, речь идет о создании офшорных компаний богатыми и влиятельными людьми во всем мире, которые скрывали свои доходы.

Согласно материалам, одним из фигурантов расследований стал также президент Украины. По информации журналистов, он основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. В то же время, Порошенко и его советники заверяют, что офшоры не создавались с целью уклонения от уплаты налогов или любых других обязательств.