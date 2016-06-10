Эксперты поддерживают введение в Украине нулевой декларации и косвенных методов контроля за уплатой налогов

Киев. 10 июня. УНИАН. Введение в Украине нулевой декларации для физических лиц и косвенных методов контроля за уплатой налогов является действенным механизмом для детенизации экономики.

Такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола в УНИАН на тему «Тенденции международного налогообложения: выводы для Украины».

В частности, старший партнер компании «Соколовский и партнеры», глава комитета по вопросам судебной практики по налоговым и таможенным спорам Ассоциации налоговых советников Татьяна Лисовец отметила, что сложилась интересная тенденция, когда ГФС выступила с законопроектом, который реально может вывести доходы в Украине из тени.

По ее словам, особым позитивным моментом предложенного механизма нулевого декларирования является невмешательство налоговых органов в этот процесс, поскольку у них не будет полномочий по проверке данных декларации.

«По моему мнению, сейчас мы имеем реальное желание налоговой и Верховной Рады, как законодателя, бороться с проблемой, которая касается недекларирования и неуплаты налогов по доходам физических лиц», - сказала Лисовец.

По словам руководителя департамента административного обжалования и судебного сопровождения Государственной фискальной службы Украины Дмитрия Донца, в нашей стране налоги уплачивают только 4 млн физических лиц из 16 млн работающих граждан, в связи с чем и был разработан законопроект о нулевой декларации.

«Предусмотрено, что пройдет разовое декларирование в течение четвертого квартала 2016 года. Если будет принят соответствующий закон, с 1 октября до 31 декабря 2016 года граждане будут иметь возможность подавать декларации», - пояснил он.

Чиновник отметил, что подача декларации будет добровольной и не создаст сложностей для большинства украинцев. Налог по ставке 5% будет уплачиваться с той суммы, которую лицо определит самостоятельно, при этом ГФС не сможет проверять достоверность сведений в декларации, а декларант освобождается от ответственности за неуплату налогов в пределах задекларированной базы и от обязанности раскрывать источник происхождения задекларированных ценностей.

При этом Донец отметил, что после декларационной кампании будут введены непрямые методы контроля за уплатой налогов на основании анализа текущих затрат физлиц.

В свою очередь, народный депутат Украины, первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Журжий отметил, что нулевое декларирование и непрямые методы контроля за уплатой налогов вводятся, прежде всего, не с целью наполнения казны, а для формирования базы налогоплательщиков. Он напомнил, что по оценкам Минэкономразвития, свыше 40% экономики Украины находится в тени, и большинство работодателей платят зарплаты «в конвертах».

Журжий подчеркнул, что поддерживает введение нулевого декларирования и контроля за расходами, но нужно не спешить и подойти к этому вопросу взвешенно. В частности, важно, чтобы предложенным механизмом не смогли воспользоваться коррупционеры для легализации своих незаконных доходов.

Кроме того, как отметил депутат, контроль за расходами нельзя вводить без других преобразований в налоговой сфере. «Концепция нулевого декларирования и легализации доходов, по моему мнению, должны рассматриваться параллельно с тремя инициативами – налоги на заработную плату, контролируемые иностранные компании и снижение ставки налога на прибыль», - сказал он, поясняя, что нужно снизить налоговую нагрузку на бизнес и граждан, которая и стимулирует уклонение от уплаты налогов.

Также Журжий отметил, что дебаты по законопроекту в профильном парламентском комитете еще продолжаются, и призвал экспертов представить свои замечания и предложения.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 18 апреля утвердил концепцию деофшоризации и призвал Государственную фискальную службу, Министерство финансов, Администрацию президента и Верховную Раду предпринять шаги для прекращения практики использования офшорных компаний для минимизации уплаты налогов внутри государства.

Государственная фискальная служба считает первоочередным шагом внедрение в Украине плана действий Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения, проведение нулевого декларирования.

Нулевое декларирование предполагает освобождение задекларированного имущества от налогообложения или обеспечение уплаты налогов по сниженным ставкам, при это субъекты декларирования не привлекаются к ответственности в отношении задекларированного имущества.