В Украине необходимо предотвращать возникновение проблемы алкоголизма – медики

Киев. 10 июня. УНИАН. В Украине необходимо предотвращать возникновение проблемы алкоголизма, применяя ограничительные меры, касающиеся, прежде всего, доступности продажи и рекламы алкоголя.

Об этом заявил на пресс-конференции по случаю 81-й годовщины начала движения Анонимных алкоголиков в мире главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойко.

«Как показывает практика, чем раньше дети начинают употреблять алкоголь, тем быстрее они становятся зависимыми от него. Пиво – это первый алкогольный напиток, с которым знакомятся дети, наиболее распространенный для употребления среди детей...У нас псевдокультура создана, я бы так сказал, у нас создан алкогольный культ», - сказал он.

По словам Стойко, в том числе и благодаря рекламе, создается такая атмосфера, будто бы алкоголь – это неотъемлемый атрибут жизни.

«Если вы посмотрите рекламу определенных брендов, то рекламируется чистая вода, хорошее отборное зерно... не рекламируется, что это алкоголь, он разрушает семьи, что он разрушает печень, что он разрушает сердце, что у нас 40 тысяч смертей в Украине, связанных со злоупотреблением алкоголем, и что около 1 миллиона человек имеют проблемы - физические и психические расстройства», - добавил врач.

Он подчеркнул, что эта тема очень уязвима, и должна быть предотвращена.

«Насколько важно, чтобы эта тема была предотвращена, чтобы не развивали мы реабилитационные услуги и лечебные, а чтобы мы развивали с вами профилактику, здоровый образ жизни, чтобы действительно пили чистую воду и ели здоровые продукты... надо ограничивать и делать все мероприятия, в первую очередь общественного здоровья, для того, чтобы сделать менее доступным алкоголь, прежде всего для детей», - сказал Стойко.

Он подчеркнул, что ограничения должны касаться как доступности продажи алкоголя, так и рекламы.

В пресс-конференции по случаю 81-й годовщины начала движения Анонимных Алкоголиков в мире также приняли участие: Роман Дубовский, врач-нарколог Запорожского областного наркологического диспансера; Леонид Крысов, главный специалист Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи; Александр Старовойтенко, руководитель общественной организации «За жизнь без вредных привычек», практический психолог Бородянского центра социально-психологической реабилитации.

Справка УНИАН. «Анонимные алкоголики» (АА) – это добровольное всемирное сообщество мужчин и женщин из всех слоев общества, которые встречаются вместе, чтобы достичь и поддерживать трезвость. Единственным требованием для членства является желание бросить пить. Нет никаких вступительных или обязательных взносов за членство в АА. Сейчас группы АА успешно работают более чем в 180 странах мира.