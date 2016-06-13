Большинство украинцев не готовы платить больше налогов ради увеличения пенсий – опрос

Киев. 13 июня. УНИАН. Большая часть украинцев не готовы платить в бюджет больше налогов ради увеличения пенсий, для благоустройства или социальной сферы.

Такие данные социологического опроса, проведенного Украинским обществом экономических свобод и исследовательским агентством IFAK, были озвучены генеральным директором украинского офиса IFAK Сергеем Говорухой в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, опрос был проведен с 4 по 20 апреля 2016 года методом телефонного интервью, в качестве респондентов выступили 1500 украинце в возрасте от 18 до 65 лет.

«В частности, был задан вопрос: если бы деньги, которые уплачиваются в виде налогов, вкладывались в увеличение пенсий, в сферу благоустройства и социальную сферу… Большая часть украинце не готова жертвовать своими доходами и идти на увеличение размера того налога, который они уплачивают», - сказал Говоруха.

По его словам, 60% опрошенных против увеличения налогообложения для поднятия пенсий и 53% - против увеличения налогообложения для улучшения благоустройства и увеличения социальных выплат.

Кроме того, респондентам задали вопрос, справедливы ли ставки налогообложения в целом. По словам Говорухи, 66% населения полагают, что ставки налогов несправедливы, 14% - затруднились ответить и лишь 20% считают, что ставки справедливы.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции глава Украинского общества экономических свобод Марьян Заблоцкий, исследование было инициировано с целью выявить, знают ли украинцы, сколько налогов они платят.

«Выяснилось, что ставок украинцы не знают, но считают их несправедливыми», - сказал он.

«К сожалению, действительно налоговая нагрузка чрезмерно большая. Сейчас налоговая нагрузка в Украине наибольшая со времен существования Киевской Руси», - сказал Заблоцкий.

Как сообщал УНИАН, план приоритетных действий правительства на 2016 год, одобренный в мае текущего года, предусматривает налоговую реформу, упрощающую администрирование налога на добавленную стоимость, единого социального взноса и налога на доходы физических лиц, упрощение таможенных процедур для аграрного экспорта, ограничение численности сотрудников Государственной фискальной службы на уровне 41 тыс.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/66017