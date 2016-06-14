Ученые 15 июня проведут акцию протеста: профсоюз Национальной академии наук призывает парламент принять законопроект об увеличении расходов на науку в 2016 году на 622 млн грн.

Киев. 14 июня. УНИАН. Профсоюз сотрудников Национальной академии наук (НАН) призывает Верховную Раду принять депутатский законопроект об увеличении расходов на науку из государственного бюджета на 621,7 млн грн в 2016 году. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель профсоюза работников НАН Анатолий Широков.

«У нас требование немедленно принять данный законопроект», - сказал он.

Широков отметил, что из данных 621,7 млн грн около 483 млн грн пойдут на финансирование деятельности Национальной академии наук, из которых 453 млн грн пойдут на фонд оплаты труда сотрудников учреждения.

«Мы понимаем, что без политической воли правительства никто не проголосует данный законопроект… Также мы требуем выполнять гарантии государства об обеспечении финансирования науки и научной деятельности. Согласно заключительным положениям закона о науке, с 1 января 2020 года объем такого финансирования должен составлять 1,7% от ВВП», - отметил он, добавив, что в прошлом году данный показатель составлял 0,3% от ВВП, а в этом – 0,2% от ВВП.

По словам Широкова, из-за недофинансирования фонда оплаты труда, сотрудникам НАН приходится либо идти в неоплачиваемый отпуск, либо работать неполную рабочую неделю.

Вице-президент академии Анатолий Загородний на пресс-конференции сообщил, что научные разработки сотрудников позволили продлить работу 6 энергоблоков «Энергоатома».

«Продление эксплуатации только одного энергоблока дает экономию 1,5 миллиарда гривень в год. Если взять только это, то можно сказать, что академия отработала деньги, которые получила в течение последних лет», - сказал он.

По его словам, также разработанная учеными технология безстыковой сварки позволила увеличить скорость украинских поездов.

«В Верховной Раде открылась выставка достижений Национальной академии наук. Там представлены экспонаты от новых снарядов с улучшенными свойствами до медицинских разработок», - добавил Загородний.

Ученые намерены 15 июня провести акцию протеста с пикетированием Кабинета министров для выполнения их требований об увеличении финансирования научной деятельности.

Как сообщал УНИАН, украинские ученые 19 апреля проводили акцию протеста под Кабинетом министров и Верховной Радой с требованием выделить достаточное финансирование Национальной академии наук Украины и отраслевым академиям наук.

Загородний отмечал, что исследования и разработки ученых могут дать полезный эффект для бюджета, который покроет затраты на содержание НАН. В частности, он отметил, что более трети посевных площадей под пшеницу в Украине засевается сортами, выведенными в Академии наук.