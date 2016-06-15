Туристическая компания TPG намерена организовывать вылеты из региональных аэропортов Украины

Киев. 15 июня. УНИАН. Туристическая компания Travel Professional Group (TPG) намерена организовывать неприбыльные вылеты из региональных аэропортов Украины, включая аэропорт Ривне, вылеты из которого начнутся с 10 июля, для привлечения инвестиций в регионы и развития туристической отрасли.

Об этом сообщил представитель совета учредителей компании Валерий Паренчук на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы видели в прошлом году на примере Кривого Рога, как пассажиров носили на руках. Представьте, аэропорт стоит 15 лет без вылетов, люди непонятно на какой зарплате, инвестиции в город не приходят. Это абсолютно неприбыльные проекты, ни Кривой Рог, ни Ривне. Нашей целью является не просто поставить в Киеве сто самолетов. Нам кажется, что вылеты из Кривого Рога и Ривного позволят нам укрепить и доверие, и бренд, и отношения с клиентами”, - сказал он.

По словам Паренчука, компания предлагает клиентам более 10 тыс. уникальных туров и 150 туристических направлений, а услугами компании с момента ее основания воспользовался 1 млн туристов.

При этом представитель совета основателей компании Елена Бойко, присутствовавшая на пресс-конференции, подчеркнула, что TPG реализует серию социальных проектов, включая поддержку детской больницы «Охматдет», а рейсы из региональных аэропортов позволяют создать рабочие места и развивать экономику страны.

“Мы поддерживаем региональные аэропорты. Мне в прошлом году довелось открывать вылеты в регионе Кривой Рог. Мне было приятно, когда взрослые, убеленные сединами мужчины пожимали друг другу руки и говорили: “Я тебя поздравляю”. Из этого аэропорта не вылетали самолеты уже много лет”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") в январе-марте текущего года сократило количество обслуженных полетов на 12% - до 37,7 тыс. с 42,9 тыс. полетов за аналогичный период 2015 года.

При этом количество обслуженных полетов, выполненных самолетами и вертолетами авиакомпаний Украины, увеличилось на 2,4%, иностранными авиакомпаниями – сократилось на 19%.