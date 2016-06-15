Инвесторы из Европы и Латинской Америки заинтересованы в покупке Одесского припортового завода - Фонд госимущества

Киев. 15 июня. УНИАН. Инвесторы из Европы и Латинской Америки заинтересовались покупкой госпакета из 99,6% акций одного из крупнейших в Украине производителей химической продукции Одесского припортового завода, конкурс по продаже которого должен состояться 26 июля.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Андрей Гайдуцкий.

По его словам, две компании из Латинской Америки и Европы проявили интерес к покупке ОПЗ после официального объявления о продаже завода.

«После объявления о конкурсе появился еще один потенциальный покупатель из Латинской Америки, сегодня-завтра еще ожидаем одного из Европы - это международная компания. На сегодня от украинских компаний заявок на участие в конкурсе не было», - сказал Гайдуцкий, не уточняя конкретные названия компаний-интересантов.

Также он сообщил, что из 7 заинтересованных в покупке одесского завода компаний, которые уже подписали договоры о неразглашении конфиденциальной информации по покупке ОПЗ, 2-3 имеют конечного бенефициара в США. «Мы надеемся, что будет еще одна канадская компания», - добавил замглавы Фонда госимущества.

Гайдуцкий отметил, что в приватизации как ОПЗ, так и других объектов, самым главным является не цена, а прозрачность процесса продажи объектов.

Как сообщал УНИАН, в середине мая Кабмин утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн. По словам главы Фонда госимущества Украины Игоря Билоуса, такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода.

Основными потенциальными покупателями госпакета акций ОПЗ называют норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.