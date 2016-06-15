Большинство украинцев считает, что за последние 5 лет уровень дискриминации людей в различных сферах жизни не повысился - опрос

Киев. 15 июня. УНИАН. Большинство украинцев считает, что за последние 5 лет уровень дискриминации людей в различных сферах жизни и социальных группах не повысился.

Такие данные социологического исследования представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель исследовательского бюро Sociologist Виталий Юрасов.

"8% опрошенных считают, что за последние 5 лет уровень дискриминации уменьшился, но 36% считают, что ухудшился. Большинство респондентов не видит критического ухудшения уровня дискриминации ни за последние 5 лет, ни за последний год", - сказал Юрасов.

По его словам, согласно результатам исследования, наиболее уровень дискриминации ощущают бедные люди, лица преклонного возраста, люди нетрадиционной сексуальной ориентации, женщины, люди с физическими недостатками.

"В то же время ощущение дискриминации по языковому и национальному признакам среди опрошенных почти отсутствует", - отметил Юрасов.

Также он сообщил, что 86% опрошенных считают, что люди, которые выехали из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, требуют больше помощи для интеграции в общество на новых местах проживания.

В то же время 81% респондентов убеждены, что в Украине есть группы людей, права которых доминируют над другими, и это неправильно, а 86% опрошенных отмечают, что права всех граждан должны быть равными.

Опрос проводился Sociologist среди лиц в возрасте старше 18 лет в течение января-февраля 2016 г. во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 1006 человек. Погрешность выборки составляет +- 3,09.