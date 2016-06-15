"Киевхлеб" заявляет о неправомерности начисления ему Фискальной службой Киева 4 млн грн штрафа

Киев. 15 июня. УНИАН. Крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» считает безосновательными обвинения Государственной фискальной службы в Киеве в нарушении компанией налогового законодательства по уплате НДС при строительстве магазинов по реализации социального хлеба, а начисление штрафа в размере более 4 млн грн – неправомерным.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления «Киевхлеба» Владимир Череда.

«Налоговая инспекция Подольского района в сентябре прошлого года пришла к нам с проверкой и выписала акт со штрафом на сумму более 4 млн грн за неуплату НДС ... Но неуплаты нет. Мы перечислили всю сумму (за строительство магазинов – УНИАН) вместе с НДС и услуги наш подрядчик выполнил полностью. Мы заплатили за 145 магазинов, мы их и получили», – сказал он.

Череда также сообщил, что относительно него Фискальная служба готовит проект постановления о подозрении в неуплате налогов.

«После этого всего на мой день рождения всем членам семьи была выписана повестка на допрос, хотя я не понимаю, какое они имеют отношение к моей хозяйственной деятельности. Сегодня я встречаюсь с главой ГФС Киева для урегулирования этого вопроса», – сказал руководитель компании.

Череда также сообщил, что компания обжаловала в суде акт Фискальной службы. «Окружной суд Киева отменил акт проверки налоговой инспекции. После этого они подали апелляцию. Сейчас дело находится в досудебном расследования, соответственно, по моему мнению и мнению моих юристов, оснований для объявления подозрения нет», – резюмировал он.

По словам Череды, если компания согласится уплатить штраф, то будут все основания для закрытия магазинов по продаже социального хлеба, через которые столичное предприятие реализует около 20% продукции, а также это может привести к сокращению штата сотрудников «Киевхлеба» на 800 человек.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году «Киевхлеб» увеличил чистый убыток по сравнению с 2014 годом на 47% – до 30,5 млн грн.

Компания «Киевхлеб» создана на базе государственного предприятия «Киевхлеб» в 1996 году. В состав компании входит 5 производственных цехов в столице, а также 5 хлебозаводов в Киевской области – в городах Бровары, Макаров, Сквира, Белая Церковь и Фастов. Предприятия компании выпускают до 500 тонн хлебобулочных и 20 тонн кондитерских изделий в сутки. Ассортимент продукции насчитывает около 500 наименований.