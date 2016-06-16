Ограничение спецрежима НДС для аграриев приведет к потерям более 40 млрд грн – глава аграрной партии Украины

Киев. 16 июня. УНИАН. Ограничение правительством специального режима возмещения налога на добавленную стоимость для сельхозпроизводителей в прошлом году привело к потерям аграриев около 20 млрд грн оборотных средств и может привести к потерям в этом году около 40 млрд грн.

Соответствующие оценки в ходе пресс-конференции в УНИАН обнародовал глава аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

По его словам, правительство пошло фискальным методом борьбы с «дырами» в экономике и решило увеличить фискальное давление на аграриев

«Начались изменения в системе налогообложения аграрной отрасли, в первую очередь – изменения в упрощенной системе налогообложения в 2015 году … Это привело к тому, что в прошлом году у аграриев вымыли оборотного капитала 20 млрд грн, в этом году мы прогнозируем 40 млрд грн», - сказал Скоцик.

Он отметил, что потеря оборотных средств привела к падению производства аграриев на 4,7% в прошлом году и в первом квартале этого года на 1,7%.

«Если правительство не изменит своего подхода к системе управления экономикой, мы ожидаем, что продукты питания подорожают уже осенью этого года на 40-50%, а аграрная отрасль ориентировочно потеряет 100 тысяч рабочих мест», - сказал он.

Он напомнил, что аграрии за последний год 7 раз выходили на общенациональные акции протеста с требованиями принять компромиссное налоговое законодательство. По его словам, компромиссным является принятие законопроекта №3851-1 «О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно защиты прав плательщиков налогов на добавленную стоимость, в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей».

Поэтому аграрии требуют вынести на рассмотрение Верховной Рады указанный законопроект, дать возможность аграриям внести предложения по изменениям в налоговом кодексе до 1 июля 2016 года, и чтобы эти предложения были учтены и в Налоговом кодексе, и в бюджете нашей страны.

«Два дня назад прошло заседании президиума аграрной партии и руководителей забастовочного комитета… Если требования не будут выполнены, мы будем вынуждены в начале сентября выходить на общенациональную забастовку», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, представляющие собой компромисс между предложениями правительства и парламента в отношении налоговых изменений, необходимых для выполнения доходной части государственного бюджета на 2016 год. Согласно Налоговому кодексу, операции с зерновыми и техническими культурами облагаются НДС в такой пропорции: 85% начисленного налога – в бюджет, 15% – в распоряжении предприятия на специальном счете; операции с продукцией животноводства: 20% – в бюджет, 80% – на спецсчет; другие операции с сельскохозяйственной продукцией: 50 на 50.

Аграрии неоднократно заявляли, что три уровня налога усложняют администрирование, что может повлечь за собой отказ части предприятий от уплаты НДС.