Журналисты требуют предусмотреть в законодательстве четкое определение понятия "специальные технические средства"

Киев. 16 июня. УНИАН. Журналисты, которые занимаются расследованиями, требуют предусмотреть в законодательстве четкое определение понятия «специальные технические средства» (СТС), чтобы правоохранители не могли привлечь их к ответственности за использование любых гаджетов.

Об этом журналист Юрий Колесников, который занимается расследованиями, заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

«Журналистов пока никто не трогает. То есть, мы можем снимать политиков, бизнесменов с сомнительными историями и свободно излагать эту информацию. Но это пока, ибо законодательно все готово к тому, чтобы в случае необходимости любой журналист оказался на скамье подсудимых за свою профессиональную деятельность. Для этого существуют, в частности, 359 статья Уголовного кодекса, которая официально должна наказывать людей за хранение и использование специальных технических средств», - подчеркнул он.

Колесников отметил, что на сегодняшний день четко не определено, что такое специальные технические средства.

«Дело в том, что четко не определено, что такое СТС. Если мы возьмем любой мобильный, в котором есть видеокамера, то мы четко должны понимать, что он состоит из СТС. То есть, если устройство, кроме связи, имеет дополнительные функции, то фактически оно является СТС. Это очень большая проблема. Пока кажется, что у нас есть журналистское удостоверение, и будет нам спасение. Не будет! Журналисты, которые занимаются расследованиями, требуют, чтобы было четко определено, что такое публичное лицо и что такое СТС... Норма должна быть четкой и понятной всем, а не отдельным сотрудникам спецслужбы, которые могут трактовать ее, как хотят», - добавил он.

В свою очередь, народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко отметил, что на сегодняшний день те законодательные нормы, которые «были искусственно введены в украинское правовое поле, абсолютно не отражают реальность и, в частности, это касается применения так называемых «спецсредств».

«Эти нормы сегодня, действительно, являются угрозой для свободы слова в Украине... Рано или поздно, эта бомба, которая заложена, – взорвется. Жертвой этой нормы может стать неугодный властям журналист», - считает он.

В то же время эксперт Центра демократии и верховенства права Игорь Розкладай отметил, что право общества знать о коррупционных действиях всегда будет преобладать над правом что-то скрыть.

«Если мы хотим защищать право, должны выбирать другие методы, и не бороться с устройствами. Так же тогда надо запретить ножи, потому что ими теоретически можно кого-то убить. Таким образом мы можем дойти до абсурда», - добавил он.