Папа Римский окажет адресную помощь пострадавшим в результате войны на Донбассе

12:45, 17 июня 2016
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Киев. 17 июня. УНИАН. Пострадавшие от войны на Донбассе получат адресную помощь от Папы Римского Франциска.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, организатором которой является «Радио Мария», сообщил глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук).

По его словам, гуманитарная акция Ватикана "Папа для Украины” направлена для пострадавших от войны на Донбассе.

«Святейший отец очень хотел, чтобы эта помощь дошла к адресату. Поэтому он создал отдельную свою миссию представительства в Украине. Деньги не будут перечисляться никаким институтам. Даже церковным. Помощь будет адресной. Комитет будет собирать определенную информацию, формировать определенные проекты и подавать их в Римскую апостольскую столицу, где будут приниматься решения, как эти деньги будут реализовываться. Максимальная прозрачность – абсолютный приоритет этой миссии», - подчеркнул глава УГКЦ.

Он также отметил, что точная сумма средств, которая пойдет на реализацию этой гуманитарной акции, пока неизвестна, поскольку еще продолжается накопление средств, но сумма исчисляется миллионами евро.

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