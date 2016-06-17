В Киеве 18 июня состоится Национальный День Молитвы за Украину

Киев. 17 июня. УНИАН. В Киеве 18 июня пройдет Национальный День Молитвы за Украину.

В рамках этого мероприятия во Дворце спорта верующие будут молиться за мир в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили руководители христианских евангельских церквей Украины.

"Евангельские церкви приглашают всех христиан к молитве за Украину. Это будет день поста и молитвы. Молитва будет проходить с 11 до 13 часов. Ожидаем около 8 000 людей", - отметил председатель Всеукраинского союза евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк. Также он выразил надежду, что многие верующие присоединятся к молитве при помощи прямой трансляции.

Собрать объединенную молитву различных конфессий предложил известный международный евангелист из Великобритании Дэвид Хасавей, который в свою очередь акцентировал: "Бог дал мне идею о Национальном Дне Молитвы. Украина - единственная страна в Европе, в которой к молитве присоединятся все христиане, ведь в Украине христиане объединены. Я знаю проблемы вашей страны. И мы в Британии обеспокоены из-зи них. Бог спасет вашу страну, страну, где верят в Бога. Поэтому давайте объединимся для Национального дня молитвы".

Идея Национального Дня Молитвы заключается в объединении всех украинских верующих и неверующих, ради общей цели - получить мир и спокойствие в Украине. Если весь народ обратится в молитве к Богу - Он ответит, как Он говорил в своем Слове - Библии.

Оргкомитет Национального Дня Молитвы за Украину составил официальный документ -Декларацию, в которой закрепляет намерения всех христиан Украины объединиться ради мира в Украине.

Мероприятие состоится 18 июня в 11.00 в Киевском дворце спорта (www.prayforukraine.com.ua).