Акции по подсчету бездомных собак пройдут в крупных городах Украины

Киев. 17 июня. УНИАН. Международная онлайн-платформа животных animal-id.info совместно с партнерами организует акции по подсчету бездомных собак в крупных городах Украины.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Обсуждение результатов подсчета бездомных собак в городе Киеве» сообщили основатели Международной онлайн-платформы животных animal-id.info, а также представители партнеров киевского подсчета: Благотворительный Фонд "Happy Paw" Страховая компания "Країна", 1991 Open Data Incubator, KievSmartCity.

«Мы представляем Украину в Европейской ассоциации баз данных. Мы являемся полноправным членом этой организации, единственным представителем от Украины», - отметил соучредитель международной платформы Василий Дуб.

Киевская акция продлится три дня - с 15 по 17 июня. KievSmartCity, в свою очередь, предлагает провести серию общественных обсуждений, которые будут посвящены деталям того, как это будет проведено в Киеве, сколько это будет стоить и т.д.

Как отметили организаторы, подсчеты происходят в соответствии со специальной мировой методикой WAP, во время проведения акций применяются передовые IT технологии, разработанные командой организаторов, которые обеспечивают достоверность полученных результатов.

Подробнее об акции можно узнать на сайте онлайн-платформы.