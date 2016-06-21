В Киеве презентовали результаты второго этапа проекта "Вместе – к здоровому будущему!"

Киев. 21 июня. УНИАН. В Киеве презентовали результаты второго этапа проекта по репродуктивному здоровью «Вместе – к здоровому будущему!».

Презентация результатов состоялась во время пресс-конференции в УНИАН.

Председатель правления ОО «Информационно-тренинговый центр общественных инициатив» Наталья Костюк отметила, что проект «Вместе – к здоровому будущему!» реализуется уже второй год подряд. «Как и в прошлом, эта инициатива реализуется в рамках проекта «Репродуктивное здоровье в Украине», при поддержке USAID и благотворительного фонда «Здоровье женщины и планирование семьи», - сказала она.

Основная цель второго этапа проекта, отметила Костюк, - это привлечение внимания властей и общественности к сохранению репродуктивного здоровья и планированию семьи в пилотном Дарницком районе столицы и Киеве в целом.

По словам Костюк, с этой целью за период реализации проекта, в частности, в соцсетях была создана дискуссионная платформа, в Дарницком районе был проведен стартовый круглый стол с участием общественности и местных властей, а также была создана общепартнерская сеть из представителей общественных организаций, активистов и профильных учреждений.

Кроме того, были проведены семинары и онлайн-опрос с целью выявления уровня осведомленности граждан о репродуктивном здоровье и доступности качественной информации по этим вопросам для различных групп населения.

Костюк отметила, что до 2015 года в Украине действовала программа сохранения репродуктивного здоровья. «В данное время эта программа лоббируется общественными организациями, но на уровне государства она не принята», - отметила она и подчеркнула значимость такой программы для Украины.

В свою очередь, координатор проекта «Вместе – к здоровому будущему!» Юлия Жданова подчеркнула необходимость предоставления адекватной информационной поддержки гражданам, а особенно, молодежи.

«Если в первом этапе проекта мы работали с населением, - со взрослыми, с детьми, - то во втором этапе мы обратили внимание на то, что нужно работать с властями для того, чтобы такие проекты не заканчивались», - сказала она.

Жданова отметила, что в рамках проекта была разработана программа относительно того, как продолжать соответствующую работу на местном уровне. Сейчас лоббируется принятие такой программы на уровне районов и города Киева в целом, добавила координатор.

Вместе с тем, эксперт проекта «Вместе – к здоровому будущему!», директор Центра по делам семьи и женщин «Семейный дом» Елена Слипачук подчеркнула, что этот проект заботится о том, чтобы медицина повернулась лицом к молодежи», и чтобы «ребенок, который обратится в учреждения здравоохранения, был услышан, и чтобы это все было ан