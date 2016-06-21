Эксперты призвали Минэкономразвития и Мининфраструктуры продлить действие сертификатов УкрСЕПРО для регистрации импортируемого автотранспорта

Киев. 21 июня. УНИАН. Эксперты и специалисты в сфере технического регулирования призвали Министерство экономического развития и торговли, Министерство инфраструктуры и Национальное агентство по аккредитации обеспечить переходный период, в рамках которого сертификаты УкрСЕПРО для регистрации импортируемых в страну автотранспортных средств, действовавшие до вступления в силу с 10 февраля 2016 года закона о техническом регулировании, будут признаваться государственными органами.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН Максим Калеников, помощник-консультант народного депутата Украины Геннадия Кривошеи.

«Мы еще раз хотим обратиться к Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Национальному агентству по аккредитации. Просим вас решить этот вопрос, он не является сложным – ввести переходный период (во время которого сертификаты УкрСЕПРО будут действовать – УНИАН) и работать, забыв об этой проблеме», - сказал он.

По словам Каленикова, после вступления в силу закона о техническом регулировании в Украине работает всего пять организаций, проводящих сертификацию автотранспортных средств, тогда как ранее в стране работало более 100 центров сертификации, при этом стоимость услуг сертификации повысилась в разы.

«Такая ситуация провоцирует большие очереди и создает пространство для коррупции», - подчеркнул Калеников.

В то же время представитель Ассоциации предприятий по сертификации и оценке соответствия Эдуард Манко, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что нормы вступившего в силу закона о техническом регулировании трактуются превратно, поскольку отмена сертификатов УкрСЕПРО не касается колесных транспортных средств.

«В законе о техническом регулировании прямо указано, что действие этого закона не распространяется на оценку соответствия колесных транспортных средств», - сказал он.

Тем не менее Манко подчеркнул, что приемлемым вариантом решения проблемы является введение переходного периода, в течение которого будет определено большее количество лабораторий и компаний, способных проводить сертификацию автотранспорта по новым стандартам.

Как сообщал УНИАН, межфракционное объединение Верховной Рады «Депутатский контроль» призвало Министерство экономического развития и торговли подготовить решение о продлении до конца 2016 года действия сертификатов УкрСЕПРО, которые органы Министерства внутренних дел отказываются принимать при регистрации импортируемых автомобилей в связи со вступлением в силу с 10 февраля нормы закона о техническом регулировании, отменяющего действие сертификатов.

10 февраля вступил в силу принятый еще в 2012 году закон о техническом регулировании, который предполагает реформирование системы государственной сертификации, в том числе ввозимых в страну транспортных средств. Ранее для растаможивания и регистрации автомобилей необходимо было получить сертификат технического соответствия в украинской системе сертификации УкрСЕПРО. Такие сертификаты выдавали аккредитованные государственные и частные учреждения. Однако вступивший в силу закон предполагает передачу данных функций от Министерства экономического развития к Министерству инфраструктуры и отмену действия этих сертификатов, что привело к возникновению проблем с регистрацией импортируемых авто в начале 2016 года.