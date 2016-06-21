44% жителей Украины считают, что уровень дискриминации за последние пять лет не изменился - итоги в рамках проекта "Украина без дискриминации"

Киев. 21 июня. УНИАН. 44% жителей Украины считают, что уровень дискриминации за последние пять лет не изменился.

Такие данные социологического исследования, проведенного в рамках проекта «Украина без дискриминации» при поддержке Представительства Еврокомиссии в Украине, презентовал на пресс-конференции в УНИАН представитель исследовательского бюро Sociologist Виталий Юрасов.

По его словам, лишь 8% опрошенных считают, что за последние пять лет уровень дискриминации снизился, 36% - ухудшился, 14% - значительно вырос, 22% - несколько вырос.

Соглашаются с тем, что уровень дискриминации вырос за последние пять лет: на западе страны - 27%, в центре - 38%, на востоке - 40%, на юге - 39%.

Как сказал Юрасов, за последние пять лет наиболее чувствуют себя дискриминированными женщины и бедные люди, тогда как мужчины и люди среднего достатка чувствуют себя относительно менее дискриминированными.

«Чувство дискриминации наиболее ощущается большинством опрошенных в сферах коммуникаций с государственными учреждениями - это и дошкольное образование, и здравоохранение, и трудоустройство», - сообщил Юрасов.

Более 80% считают, что в Украине существуют группы людей, права которых намного шире, чем их собственные, а около 40% испытывают давление со стороны государства.

Кроме того, большинство опрошенных - 76% - считает, что нужно помогать переселенцам из Крыма и Донбасса, а 20% считает, что права переселенцев должны ограничиваться.

«То есть фактически мы имеем такую картину, что в стране переселенцы воспринимаются очень положительно, а дискриминационные суждения по поводу переселенцев звучат публично, манифестируются меньшинством», - сказал он.

84% респондентов считают, что все должны быть готовы бороться за Украину.

Кроме того, 90% опрошенных считают, что в Украине богатые люди становятся богаче, а бедные только беднеют, 68% беспокоит угроза терактов.

По словам Юрасова, 23% респондентов считают, что возвращение военных после АТО является реальной угрозой общественной безопасности.

Кроме того, лишь 11% считают, что в Украине пришло время легализовать однополые браки.

Как отметила руководитель информационного центра «Майдан Мониторинг» Наталья Зубарь, проект «Украина без дискриминации» длился два года. «Нашей целью было исследовать, что у людей в головах, когда им говорят слово «дискриминация» и как это соотносится с реальной картиной, с реальными дискриминационными практиками», - сказала она.

По словам Зубарь, результаты исследования будут разосланы органам власти.

Опрос проводился Sociologist среди лиц в возрасте старше 18 лет в течение января-февраля 2016 года во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Опрошены 1006 человек. Погрешность выборки составляет +/- 3,09%.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/66199