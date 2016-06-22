Киевская ассоциация сжиженного газа призывает столичные власти создать условия для вывода рынка автомобильного газа из тени

Киев. 22 июня. УНИАН. Первая киевская ассоциация сжиженного газа призывает Киевскую городскую государственную администрацию и другие местные органы власти создать прозрачные правила игры на рынке сжиженного газа в столице, чтобы вывести его из тени и увеличить налоговые поступления в бюджет города.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал глава ассоциации Александр Приступов.

«На рынке много частных предпринимателей, которые хотят инвестировать и хотят развиваться, хотят отстраивать инфраструктуру города, создавать рабочие места, и для того, чтобы это происходило, нужна не только инициатива предпринимателей, но и непосредственно градоначальника нашего города», - сказал Приступов.

По его словам, сейчас на рынке сложилась ситуация, когда бизнес искусственно загоняется в тень. При этом эксперт отметил, что публичные правила игры на рынке не приняты, документы на открытие новых автогазозаправочных пунктов (АГЗП) не выдаются, разрешения на эксплуатацию власти рассматривают избирательно либо же вовсе игнорируют.

«Киевская власть упорно бездействует в попытках урегулировать ситуацию на рынке сжиженного газа», - сказал глава ассоциации.

Он рассказал, что в столице и области лишь 100 из 400 заправок работают легально. По его словам, каждая нелегальная АГЗП для того, чтобы иметь возможность работать, платит около 30 тыс. грн взяток ежемесячно.

«В месяц (со всех нелегальных АГЗП – УНИАН) взяток выплачивается 90 млн грн. Это больше 1 млрд грн в год», - уточнил Приступов, подчеркнув, что при легальном рынке эти средства могли бы быть направлены в бюджет города, а потом на развитие инфраструктуры, в частности, ремонт дорог.

Вместе с тем, эксперт сообщил, что некоторые нелегальные АГЗП, к которым у властей столицы нет замечаний, могут быть опасны, поскольку работают без разрешительных документов. По мнению ассоциации, действий властей по демонтажу незаконных АГЗП недостаточно, поскольку нужно работать над причинами, а не последствиями их возникновения.

По информации главы ассоциации, рядовому потребителю может быть достаточно сложно определить разницу между легальной и нелегальной заправкой, но эксперт все же предложил обращать внимание на наличие уголка потребителя на АГЗП, выдачу чеков после заправки и наличие специальной формы у работника заправки, что будет свидетельствовать о работе станции в рамках закона.

Кроме того, Приступов сообщил, что ассоциация намерена 11 июля провести круглый стол с участием представителей Минэнергоугля, Мининфраструктуры, народных депутатов и чиновников мэрии с целью обсудить правила игры на рынке сжиженного газа.

«Сжиженный газ — это альтернативный и более экологический вид топлива (по сравнению с бензином и дизельным топливом). Это инновационный рынок, который во всем мире каждые 5 лет удваивается. За этим будущее, и какую модель развития мы выберем, такое развитие нас и ждет. Будущее, в котором будут продавать непонятные операторы ресурс непонятного происхождения, либо будущее, в котором мы увидим объекты с автомобильным газом европейского образца», - подытожил глава Первой киевской ассоциации сжиженного газа.

Как сообщал УНИАН, в конце марта текущего года владельцы автомобильных газовых заправок обращались к киевским властям с просьбой не разрушать их бизнес путем массового демонтажа, и призывали разработать прозрачные правила по продаже сжиженного газа в Киеве.

Справка УНИАН. Первая киевская ассоциация сжиженного газа объединяет 70% легального рынка розничной торговли сжиженным газом в столице. По информации ассоциации, входящие в нее заправки установлены со всеми необходимыми разрешительными документами. В 2015 году предприятия ассоциации уплатили 15 млн грн акциза и 6 млн грн налога на добавленную стоимость.