Компания Consumer Express представила облачный сервис для проведения видеоконференций

Киев. 22 июня. УНИАН. Директор украинской компании Consumer Express Игорь Карпов на пресс-конференции в УНИАН представил облачный сервис для проведения видеоконференций, для работы с которым клиентам не нужно устанавливать у себя инфраструктурное оборудование, так как ядро сервиса находится в сети интернет.

«Мы построили ядро системы, поместили его в интернет, в data-центр одного из крупнейших операторов. Всем нашим клиентам мы предлагаем воспользоваться мощностями этого вычислительного центра. То есть вместо покупки ядра системы мы предлагаем использовать облако для проведения видеоконференций», - сказал Карпов.

По его словам, такая модель работы с видеоконференциями обойдется клиентам дешевле, так как у них не будет капитальных расходов на установку специального оборудования, его обслуживание, расходы, связанные с наймом IT-персонала. При использовании облачного сервиса нужно будет только делать периодичные платежи и иметь скорость подключения своего устройства к интернету не менее 1 Мб/с. «Простейшие коммуникации на несколько человек – это несколько десятков долларов в месяц. Это сопоставимо со стоимостью оплаты за пользование интернетом», - отметил Карпов.

Директор компании сказал, что использовать сервис можно на всех популярных устройствах: персональных компьютерах, ноутбуках, мониторах, телефонах, планшетах. Для этого необходимо установить бесплатное приложение, которое работает на операционных системах Windows, MacOS, iOS, Android.

Кроме того, данная система обладает современными уровнями защиты информации. «Система отвечает всем международным требованиям, включая пин-код совещания, пин-код модератора, 128-битное шифрование, поддержка существующей IT-безопасности предприятия. Все это оговаривается индивидуально с заказчиком», - добавил Карпов.

Присутствующий на пресс-конференции представитель международной IT-компании Avaya в Украине Владимир Вальчук отметил, что использовать сервис можно в различных сферах: в обучении, медицине, при построении call-центров.

«Некоторые учебные заведения имеют студентов с удаленным обучением. В данном случае могут проводиться лекции и семинары в формате видеоконференций. В медицинских учреждениях можно использовать сервис при проведении операций, когда по видеосвязи передается изображение и консультанты в других городах могут советовать хирургу сделать какие-то манипуляции», - сказал он.

По словам Вальчука, главным преимуществом облачного сервиса является то, что предприятие, используя видеоконференции, не задумывается о ее обслуживании, так как это делается специалистами Consumer Express.

Справка УНИАН. Созданная в 2004 году компания Consumer Express является системным интегратором и поставщиком решений, специализирующимся на: проектировании и построении инфраструктурных решений; внедрении инженерных решений; поддержке сетей операторов связи, в том числе управлении складами запасных частей; обеспечении внедрения услуг на существующих сетях операторов связи; поставке оборудования и систем, включая контрольно-измерительное оборудование; поставке решений на основе пластиковых SIM-карт, включая дизайн и производство стартовых пакетов. Всем представителям СМИ Consumer Express предоставит сертификаты, которые обеспечат полнофункциональный доступ к видеосервису и позволит использовать его на протяжении всего тестового периода. Журналистам необходимо обратиться по контактам: (044) 237 06 26, www.ves.net.ua