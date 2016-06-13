В июне в Киевской области состоялся масштабный Форум ОСМД Киева и Киевщины

Форум, организованный сообществом «Школа ОСМД Андрея Саук», консультационным центром «ОСМД-ДА» и KyivUrbanFest, прошел в городе Бровары Киевской области. Генеральным партнером мероприятия выступил скандинавский городок Scandia.

На Форум со всей Киевщины съехались ответственные владельцы с целью получения знаний для эффективного управления собственными домами. На Форуме выступали лучшие спикеры Украины и каждый участник: и «начинающий» - член инициативной группы по созданию ОСМД, и «опытный» - председатель или член правления ОСМД, получили новые знания и получили ответы на свои вопросы из разных тематик. Кроме основ создания и практик существования успешных ОСМД, на Форуме рассматривались вопросы энергосбережения зданий, термомодернизация, кредитования и т.д., а также в мероприятии приняли участие компании, которые могут предоставлять услуги ОСМД.

Перед началом Форума его главные организаторы рассказали об идее создания и основную цель мероприятия:

Андрей Саук, председатель успешного ОСМД в г. Бровары, руководитель «Школы ОСМД Андрея Саук»:

«Основной целью Форума было информирование людей о том, что вообще происходит: о принятом законе 417 (ЗУ« Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме »), заключительные положения которого с 1-го июля 2016 вступают в действие, а большинство украинцев о законе не слышали и не знают или слышали, но не знают, какие последствия он несет. Государство переложило все проблемы на наши плечи, но, вместе с тем, нам дала возможность стать настоящими собственниками своих домов ».

Инна Волошина, эксперт консультационного центра «ОСМД-ДА»:

«Идея Форума в том, чтобы в одном городе собрать как можно больше людей и всем им вместе предоставить как можно больше информации. Потому запрос на знание по ОСМД сегодня огромен, но рассказать все и всем желающим у нас не всегда получается. Кроме того, те люди, «где-то слышали», нуждающихся в систематизации информации. И еще мы хотели познакомить «новичков» в деле ОСМД познакомить с теми владельцами, что на собственном опыте уже получили преимущества объединены в своих домах ».

Мария Осипчук, адвокат, эксперт консультационного центра «ОСМД-ДА»:

«В течение нашей последней деятельности - консультирование общественности о создании ОСМД, мы обнаружили для себя такую ​​главную проблему у людей не хватает знаний, не хватает информации о создании ОСМД. Именно поэтому, на Форуме жители получат эти знания, а также информацию по поводу государственных и грантовых программ поддержки и вообще о благоприятных, именно сейчас, условия для организации объединений, которые помогут владельцам должным образом содержать свое имущество и стать ответственными ».

Елена Педай, соучредитель KyivUrbanFest:

«Мы - KyivUrbanFest, уверены, что для того, чтобы начать заботиться о городе и строить настоящую европейскую столицу, надо начать заботиться о собственном доме. Для этого нужно понять, что именно ты - ответственный совладелец! Это и есть главная цель Форума - рассказать людям об их ответственности за свой дом, и за свою улицу, и за свой район, и за свой городе, а это и есть настоящая децентрализацией. ОСМД - это ячейки общества, которые позже образуют то, что называется урбанистика - умение жить вместе разным людям. Реформа ОСМД учит людей договариваться и это главное. Именно поэтому на обучение людей мы тратим свое время и свои ресурсы ».

Так, экспертами Форума по вопросам организации ОСМД выступили: Дмитрий Левицкий ( "Отношения собственности в многоквартирном доме"), Татьяна Бойко ( "Почему ОСМД наиболее эффективная форма управления"), Виктория Погорелова ( "Как создать ОСМД"), Татьяна Гордиенко ( "Окупаемость мероприятий по энергосбережению в ОСМД. Давайте посчитаем »), Константин Гура (" Государственная поддержка внедрения энергоэффективных мероприятий в зданиях »). Председателя ОСМД рассказали о истории существующих успешных объединений: Андрей Саук (Бровары), Олег Голубенко (Киев), Юлия Полищук (Киев), Юлия Бородина (Киев). О повышении эффективности управления домами выступили Роман Бондарук Роман (муниципальная программа поддержки ОСМД, термомодернизационных кредиты), Андрей Белоконь (Продам мусора дорого), Остап Стасив (Онлайн-курс "Эффективное управление общей собственностью через ОСМД" (ВУМ)) и др.

Практические знания владельцы смогли получили на семинарах, которые проводили специалисты известных компаний и организаций: тепловая модернизация как инвестиция в Ваш дом (Евтушенко Вячеслав, Хенкель Баутехник Украина) практические шаги ОСМД / ЖСК для сокращения затрат на внедрение энергоэффективных мероприятий по программе Госэнергоэффективности (Козленко Анатолий Комиссия УСПП по развитию энергетики и энергосбережения), сортировка отходов для многоквартирных домов (Андрей Белоконь, волонтер WWF) звук экономит свет - акустические датчики (Альберт Низа) проект ОСМД-online (Лукьянова Анна), презентация Института Муниципального менеджмента является. Обучение для ОСМД и управляющих (Ситюк Антонина) и др.

Кроме того, организаторы Форума уделили большое внимание мотивированию владельцев быть ответственными и проводить свою просветительскую работу среди соседей и знакомых. В качестве примеров реальных изменений, происходящих уже и за пределами существования успешных ОСМД, на Форуме выступили общественные активисты с презентациями своих проектов: Катя Палюра (проект «Конструктор-Дворики»), Демин Станислав (о реальных позитивных изменениях в г. Буча), Петрощук Евгения (ДвирПравды на Виноградаре в Киеве), Юлия Мархель (проект Let's do it, Ukraine), Александр Бойкул (информационно-просветительский проект Коммуналка, помощь, преимущества и практичность), Ирина Головатенко (Первая Муниципальная школа ОСМД Соломенского района. Киев: эволюция ответственности от ОСМД к настоящей общине).

После запланированных выступлений экспертов, на Форуме состоялось «живое» общение между всеми участниками мероприятия, знакомство и обмен опытом председателей правления ОСМД, а также ответственные владельцы получили ответы экспертов на все вопросы, которые возникли в течение форума и были написаны на флип-чарте в зоне большой сцены.

По окончании Форума его организаторы выразили свое впечатление и рассказали о планах на будущее:

Мария Осипчук, адвокат, эксперт консультационного центра «ОСМД-ДА»:

«Я очень довольна проведенным Форумом. Во-первых, для себя я поняла, что очень много людей, которые мотивированы, которые готовы к переменам и готовы брать на себя ответственность, чтобы не просто создавать ОСМД, а навести порядок в своих домах и создать их комфортными для своей жизни, своих детей и внуков. На Форуме собственники получили полный информационный «фундамент» для практического осуществления своих замыслов ».

Андрей Саук, председатель успешного ОСМД в г.. Бровары, руководитель «Школа ОСМД Андрея Саук»:

«После Форума мы получили много положительных отзывов и благодарностей. Однозначно такие мероприятия необходимо повторять. Потому информации много, и она часто противоречива. Людям легко запутаться. Сейчас уже есть просьба провести подобное мероприятие в других регионах страны. Планов много, но все зависит от поддержки партнеров и меценатов ».

Инна Волошина, эксперт консультационного центра «ОСМД-ДА»:

«Сегодняшний Форум - это абсолютное ощущение, что людям такие знания и такие Форумы нужны. Поэтому, хочется проводить не только камерные семинары, а на подобного рода мероприятиях собирать теоретиков, практиков и заинтересованных жителей вместе, чтобы все мы вместе вдохновляли друг друга и могли находить такие эволюционные решения, один человек самостоятельно никогда не сможет найти ... Мы не хотели заранее открывать свои планы, но с коллегами уже планируем следующие мероприятия такого масштабного информирования ответственных собственников и поэтому очень надеемся на обратную связь с теми, кто посетил сьогоднишный запад и, на основе этого, организовать следующее мероприятие еще более интересным ».

Елена Педай, соучредитель KyivUrbanFest:

«Форум прошел успешно. Мы видим заинтересованность жителей, создание инициативных групп, наличие у людей конкретных вопросов и необходимость в дополнительных знаниях, желание экспертов передавать опыт на предоставлять практические советы. Мы уже обсуждаем с моими коллегами-организаторами, как провести тур форумов по разным городам Украины, где есть заинтересованность жителей. Именно поэтому, на вопрос «будет ли следующий Форум?» Отвечаю: да, безусловно, и в ближайшее время »

Справка.

1 июля 2015 в Украине вступил в силу Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме». Согласно документу, если жильцы многоквартирного дома, в котором не созданы объединения совладельцев, к 1 июля 2016 не приняли решение о форме управления, исполнительный орган местного совета назначит управляющего на конкурсной основе. Именно поэтому, ЗУ 417 передает полную ответственность жителей за свои дома и качество жизни в них.