Волонтеры просят президента способствовать законодательному определению перечня приборов, которые являются военными спецтехсредствами

Киев. 22 июня. УНИАН. Представители волонтерских организаций призывают президента Украины Петра Порошенко способствовать законодательному определению перечня приборов, которые являются специальными военными техническими средствами, четко определить их технические характеристики и декриминализировать ответственность за владение устройствами, которые не будут подпадать под это определение.

Об этом говорится в открытом письме от имени представителей шести волонтерских организаций, которые оказывают техническую помощь Вооруженным силам Украины, обнародованном сегодня на пресс-конференции в УНИАН председателем Центра оборонных реформ Александром Данилюком.

Как отмечается в документе, с начала российской агрессии против Украины волонтеры закупили, привезли в Украину и передали в войска десятки тысяч единиц тепловизоров, приборов ночного видения, оптических приборов, радиостанций, навигаторов, беспилотников и тому подобное. В абсолютном большинстве случаев завозить подобное оборудование волонтерам приходилось нелегально, подвергая себя опасности быть привлеченными к уголовной ответственности, поскольку еще в 2004 году правительство, которым руководил Виктор Янукович, определило огромный перечень технических средств, за хранение которых предусмотрена уголовная ответственность.

"При этом речь идет о специальных технических средствах, приборах и устройствах, которые в странах ЕС, США давно находятся в свободном гражданском обороте и не нуждаются в каком-либо документировании", - отметил Данилюк.

В свою очередь, представитель волонтерской организации "Комбат-ЮА" Игорь Федирко отметил, что "из-за указанного постановления мы столкнулись с проблемой поставки в Украину запасных частей для приборов, которые вышли из строя, - оказалось, что проще завезти готовый прибор, чем запчасть к нему".

"Мы хотели бы иметь нормальные условия для работы. Чтобы люди, которые чинят эту технику, были уверены, что за ними никто не придет. Мы готовы инициировать обсуждение проектов изменений в законодательство, и просим создать под председательством главы государства рабочую группу с привлечением к ее работе представителей волонтерских движений", - отметил Федирко.

"Если бы правительство усовершенствовало это постановление и отказалось от многих запрещенных им вещей, волонтерам было бы проще помогать армии - мы вышли на тот момент, когда это надо регулировать законодательно, потому что с практической точки зрения все уже отстроено и работает", - добавил представитель волонтерской организации Мирослав Гай.