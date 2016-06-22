Профессиональные организаторы торгов призывают регуляторов финансового рынка не ограничивать их доступ к продаже активов неплатежеспособных банков

Киев. 22 июня. УНИАН. Профессиональные участники рынка организации торгов обеспокоены попытками регуляторов финансового рынка ограничить их доступ к продаже активов неплатежеспособных банков в пользу ограниченного круга компаний и решили объединиться в одно информационное поле для торгов.

Об этом сообщили руководители ряда товарных бирж и их профобъединений на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, как отметил директор портала UBIZ.ua Дмитрий Бойко, эффективно выполнять свою работу может только профессионал, при этом происходящие события на рынке говорят об отсутствии перспектив конструктивного диалога с рынком со стороны Фонда гарантирования вкладов физлиц по вопросу единых правил аккредитации торговых площадок для реализации активов неплатежеспособных банков.

«Мы собрали активных участников, для которых это является бизнесом. Мы все объединились вокруг Ассоциации торговых площадок и приняли решение утвердить единые правила, которые мы до пятницы предоставим фонду. Сейчас рассматривается вопрос относительно использования некоего программного кода, который бы защитил права всех участников. Мы готовы работать с фондом», – сказал он.

По словам Бойко, все желающие профессиональные участники рынка могут присоединиться к ассоциации и подключиться к общей системе, чтобы на равных условиях получать информацию об объектах продажи и осуществлять их продажу.

Он также сообщил, что в настоящее время заканчивается разработка внутренних регламентов взаимодействия между организаторами торгов и создается коллегиальный орган для надзора за выполнением этих регламентов. В случае нарушений организатор торгов будет отстранен от системы, благодаря чему на этом рынке останутся только честные и прогрессивные компании, заинтересованные в чистых и открытых продажах.

«Мы готовили этот продукт для Фонда гарантирования вкладов, но фонд решил, что это не рабочая модель. Но это единственный способ избежать всех обвинений и вопросов. И рынок принял решение эту модель реализовать у себя. В данном случае не нужны никакие изменения в законодательство, не нужна никакая нормативно-правовая база», – пояснил Бойко.

В свою очередь, директор ассоциации «Биржевые и электронные площадки» Олег Падалка подчеркнул, что прозрачная деятельность должна осуществляться прозрачно и для выбора правильных и эффективных критериев отбора организаторов торгов не нужно проводить индивидуальные закрытые встречи с биржами.

«Нужно это делать публично, с привлечение СМИ и всех бирж. Этот механизм уже опробован в Украине, так формировалась система Prozorro (электронная система госзакупок – УНИАН) – публично, а не за закрытыми дверями. Так проводился отбор бирж для реализации сырья «Укргазвыдобування». Прозрачность этого процесса формирует имидж всего рынка», – сказал он.

Как пояснил Падалка, в указанных случаях проводились открытые заседания рабочих групп и обсуждение с ведущими участниками рынка и аналогичный механизм целесообразно использовать для отбора организаторов торгов имуществом неплатежеспособных банков.

«Мы не против госпредприятия СЕТАМ, не против американских торговых площадок и каких-либо других. Мы за то, чтобы у всех участников рынка, независимо от страны и формы собственности, были единые и прозрачные конкурентные правила. Потому что конкурентный рынок приведет к эффективной реализации активов», – добавил он.

Присутствовавшая на пресс-конференции директор департамента консолидированной продажи и управления активами Фонда гарантирования вкладов физлиц Юлия Берещенко сообщила, что фонд в апреле уже проводил встречу с привлечением всех участников рынка, на которой попросил предоставить свои критерии отбора компаний для организации торгов имуществом неплатежеспособных банков. «Если вы пришлете эти критерии в эту пятницу, спустя полтора месяца, мы, естественно, их посмотрим», – сказала она, попросив предоставить предложения в письменном виде.

Обвинения участников рынка в попытках совместно с Национальным банком Украины ограничить количество аккредитованных организаторов торгов имуществом неплатежеспособных банков до трех, два из которых будут представлены американскими торговыми площадками, Берещенко назвала спекуляциями.

«С точки зрения фонда, чем больше высококвалифицированных организаторов торгов, которые могут справедливо и прозрачно провести торги с нашим количеством активов, тем лучше. Однако количество посредников, с которым работает фонд, должно быть разумным. Не может количество посредников приближаться к количеству неплатежеспособных банков, которые оказались в фонде», – пояснила она.

Что касается выхода на рынок двух американских торговых площадок, на которых предположительно будут реализовываться активы неплатежеспособных банков, находящиеся в залоге по кредитам рефинансирования НБУ, Берещенко пояснила, что в данном случае, согласно действующему законодательству, Нацбанк как залогодержатель имеет право диктовать стартовую цену и условия продажи. «Если Нацбанк как залогодержатель не верит, что процесс, организованный через какие-то биржи, может быть прозрачным и справедливым, это их решение», – подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов.

С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 13 финучреждений с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного «Родовид Банка».

Фонд гарантирования рассчитывает в текущем году выручить от продажи активов неплатежеспособных банков 15 млрд грн.