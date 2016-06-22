Адвокатское сообщество Киева возмущено незаконным задержанием защитника Онищенко

Киев. 22 июня. УНИАН. Адвокатское сообщество Киева возмущено незаконным обыском и задержанием 15 июня детективами Национального антикоррупционного бюро Украины защитника народного депутата Александра Онищенко Александра Сергиенко.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Совета адвокатов Киева Игорь Иванов, Владимир Клочков, Ростислав Кравец и Валентин Остапюк.

По словам Иванова, Сергиенко был задержан, а позже взят под стражу с возможностью внесения залога в 200 млн грн за его отказ после обыска пройти с детективами к НАБУ без вручения официального документа. "Кроме того, ему никто не вручал подозрение, а задержали за то, что он отказался выполнять незаконные требования", - сказал Иванов.

Клочков добавил, что подобными действиями сотрудники НАБУ создают недопустимый и опасный прецедент, когда адвоката используют как инструмент давления на его клиента и лишают его защиты.

"Применить эту ситуацию, которую использовали детективы НАБУ, можно к любому человеку, так можно задержать президента, народного депутата, на основании лишь подозрения в подозрении о совершении правонарушения", - сказал Кравец. При этом он отметил, что опасным является тот факт, что Соломенский районный суд города Киева дал разрешение на обыск офиса адвоката с правом изъятия документов, касающихся защиты определенного лица, и таким образом дал согласие на вмешательство в адвокатскую тайну, что недопустимо в любой цивилизованной стране мира.

В свою очередь, Остапюк отметил, что его коллеге сотрудники НАБУ ставят в вину причастность к схемам разворовывания газа, хотя фактически отстраняют его от исполнения профессиональных обязанностей по защите клиента. "Я расцениваю такие действия как первый шаг к лишению независимости адвокатуры и установлению тотального контроля", - отметил Остапюк.

При этом представители адвокатского сообщества пообещали организовать забастовку, если не прекратится нарушение их прав со стороны власти и силовых структур.

"Адвокаты выйдут на забастовку. А вы еще не видели забастовки адвокатов", - подчеркнули участники пресс-конференции.