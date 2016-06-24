Введение мер по энергоэффективности позволяет уменьшить годовое потребление электроэнергии в частных домах в 3 раза – эксперт

Киев. 24 июня. УНИАН. Комплексные меры по энергоэффективности, которые были введены при строительстве энергоэффективного загородного дома OptimaHouse в Киевской области, позволили уменьшить годовое потребление электроэнергии в 3 раза.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор компании, которая выступила застройщиком дома, - «Жилищно-строительный кооператив «Доступное жилье Украины» Иван Перегинец.

«Эффект — это цифры, против них ничего не скажешь… 8 тыс. кВт мы потратили на все, при нормативных 24 тыс. кВт. 16 тыс. кВт – это сэкономлено… В атмосферу не выброшено 10 тонн СО2», - сообщил Перегинец.

Он также отметил, что для популяризации концепции энергоэффективных домов государству необходимо компенсировать часть стоимости здания.

«Если человек покупает концепцию OptimaHouse как продукт с такими параметрами, если это дом класса «А» (энергоэффективности) и он стоит десятки, а то и сотни тысяч долларов, то компенсация должна быть от стоимости всего этого дома…Компенсация должна быть от 10 до 20%. Если человек инвестирует такие большие деньги, то безусловно он является еще и инвестором в социально-экономическое развитие государства», – сказал Перегинец.

Архитектор дома Александр Кучерявый отметил, что для развития данной концепции необходимо принятие на законодательном уровне энергетического сертификата, который будет показывать, на сколько эффективно здание потребляет энергию.

«Что бы было понятно, что дом класса «А+» потребляет столько, дом класса «А» - столько, а класса «В» - столько… Когда будет сертификат, который требует, что дом класса «А+» потребляет 35 кВт час на кв. метр в год, вот старайтесь и достигайте, как в Европе», - сообщил Кучерявый.

Представитель компании «Шнейдер Электрик Украина» Мария Дудник отметила, что необходимо повышать культуру потребления электроэнергии среди населения.

«Мы можем применять много технологий, делать стены, окна, ставить оборудование, которое позволяет нам автоматизировать, но если человек лично не будет заинтересован в экономном потреблении электроэнергии… Только в таком направлении мы можем выйти на уровень энергооэффективности мировых стандартов»,- сказала Дудник.

Как сообщал УНИАН: Государство будет еще 3-4 года выдавать «теплые» кредиты для приобретения энергосберегающего и энергоэффективного оборудования или материалов, а также выдавать субсидии социально незащищенным категориям населения.

Минрегион планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу Фонд энергоэффективности, который будет финансировать меры по энергоэффективности. Финансироваться фонд будет за счет международных доноров и госбюджета.

OptimaHouse предназначен для потребителей со средним доходом и является альтернативой городской квартиры как по стоимости, так и по параметрам жилья и уровню комфортности, а также полностью независим от газоснабжения.