Киев. 24 июня. УНИАН. Гражданская сеть ОПОРА отмечает высокий уровень организации нынешнего внешнего независимого оценивания во всех регионах Украины.

Об этом координатор образовательных программ организации Наталья Радыш заявила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам Радыш, представители ОПОРЫ наблюдали за проведением нынешнего ВНО по семи предметам: украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, английскому языку, географии и химии. Общественное наблюдение охватило все девять региональных центров оценивания качества образования и происходило в 17 областях.

«Несмотря на сложный процесс подготовки к ЗНО-2016, когда все делалось в сжатые сроки, должны отметить, что был высокий уровень проведения ВНО во всех регионах. Во всех пунктах тестирования, где присутствовали наши наблюдатели, не было выявлено ни одного факта, когда бы целостность контейнеров была повреждена, или какие-то проблемы возникали со своевременностью доставки тестов. То есть можем констатировать, что к моменту начала работы над тестами не было утечки информации. Все были в равных условиях», - подчеркнула она.

Радыш также отметила, что ежегодно уровень профессионализма персонала пунктов проведения ВНО повышается.

«Вместе с тем это не означает, что общественные наблюдатели не выявили никаких нарушений. Были нарушения, но они очень быстро и оперативно были исправлены. Это были какие-то технические ошибки», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в этом году основная сессия ВНО проходила с 5 мая по 17 июня. Тестирование проводилось по 12 предметам.