Федерация профсоюзов направила в Кабмин законопроект о повышении социальных гарантий для компенсации роста тарифов

Киев. 24 июня. УНИАН. Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) направила в Кабинет министров проект закона о повышении прожиточного минимума для компенсации существенного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цены на газ, а также запланировала митинги на 6 июля, чтобы заставить власть рассмотреть эту инициативу.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

«Предложенные нами изменения предполагают изменения в государственный бюджет, в закон об оплате труда, в закон об индексации денежных доходов населения и другие законодательные акты. Они связаны в первую очередь с оплатой труда и защитой трудовых доходов», - сказал Осовой.

При этом он отметил, что законопроект был подан не только правительству, но и народным депутатам. В то же время Осовой отметил, что желательным является внесение такого законопроекта Кабмином, поскольку именно он отвечает за изменение бюджета.

Глава ФПУ сообщил, что с января 2014 года по июнь 2016 года цены на электроэнергию выросли в 3,1 раза с учетом того, что будет еще одно повышение, на холодную воду – в полтора раза, а с сентября планируется повышение еще на 30%. Цена на газ за этот период выросла уже в 6 раз, на отопление – в 4 раза, на горячее водоснабжение – в 5,9 раза.

«Повышение в 1,8-2,2 раза тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ не покрывается теми доходами, которые получают работники в виде зарплаты, а пенсионеры в виде пенсии», - сказал Осовой. По его словам, из-за решения о резком повышении цены на газ увеличится количество людей, находящихся за чертой бедности. «Уже сейчас 20% наемных работников считаются «работающими бедняками», то есть их зарплата является недостаточной для обеспечения элементарных нужд человека», - подчеркнул Осовой.

Председатель ФПУ также добавил, что существенный рост тарифов вынуждает большую часть домохозяйств обращаться за субсидиями. «Мы посчитали, что перейти на субсидию придется 76% наемных работников Украины», - сказал он.

Осовой пояснил, что если цена является экономически обоснованной, то в таком случае профсоюзы требуют, чтобы был произведен обоснованный расчет прожиточного минимума. «Даже на базе устаревшей потребительской корзины, которая не менялась с 2000 года, размер прожиточного минимума должен составлять 3037 грн, то есть такой должна быть минимальная зарплата в нашей стране», - сказал глава ФПУ.

«Мы за то, чтобы провести коренную реформу оплаты труда, установить объективную стоимость труда и дать возможность работающему человеку самостоятельно рассчитываться за потребленные услуги и товары», - подчеркнул Осовой.

При этом он отметил, что внести изменения в бюджет необходимо срочно. «Мы хотели бы, чтобы это было с 1 июля - установлен именно такой размер минимальной зарплаты», - сказал Осовой, добавив, что размер минимальной пенсии, по расчетам ФПУ, должен составлять 2300 грн.

Осовой также заявил, что если правительство будет настаивать на том, что в бюджете нет денег и бизнес не согласен с такой минимальной зарплатой, то Кабмин должен снизить тарифы на ЖКУ и цену на газ. «Или неминуем социальный взрыв, или мы подстраиваем заработные платы, пенсии и социальные гарантии под то, чтобы люди могли платить такую высокую цену», - сказал Осовой.

По его словам, ввиду отсутствия реакции со стороны власти относительно проведения конструктивных переговоров Федерация профсоюзов решила провести 6 июля в Киеве протестные акции. Члены профсоюзов будут пикетировать Кабинет министров и Верховную Раду. «Парламент должен безотлагательно заслушать отчет правительства по данному вопросу, разобраться, были ли основания для установления такой цены (на газ - УНИАН), является ли она экономически обоснованной. И второе - достаточно ли социальная защита подстроена под то, чтобы не вызвать социальный взрыв в обществе», - сказал Осовой.

Также он отметил, что намерен встретиться со спикером парламента, чтобы настоять на рассмотрении данного вопроса до окончания текущей сессии. «Парламент не может пойти на летние каникулы, понимая, какая температура сегодня в трудовых коллективах. Он должен рассмотреть отчет правительства и определить пошаговые действия для решения этого серьезного вопроса», - подчеркнул Осовой.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения почти в два раза с 1 июля 2016 года. Действующий средневзвешенный тариф на тепло для населения составляет 534 грн за 1 Гкал, с 1 июля средневзвешенный тариф устанавливается на уровне 1043 грн за 1 Гкал.

26 февраля НКРЭКУ приняла постановление, которым предусмотрела поэтапное повышение тарифов на электроэнергию для населения. С 1 апреля 2015 года стоимость электроэнергии значительно выросла, при этом норма льготного потребления была сокращена до 100 кВт-ч для всех граждан, включая жителей многоквартирных домов, в которых установлены электрические плиты. На сегодня тариф при потреблении до 100 кВт-ч составляет 0,57 грн, от 100 до 600 кВт-ч – 0,99 грн и более 600 кВт-ч – 1,56 грн. Следующее повышение тарифа на электроэнергию произойдет 1 сентября 2016 года и 1 марта 2017 года.

Средний рос тарифов на холодную воду в связи с ростом тарифов на электроэнергию может составить 15%. Такое мнение высказал заместитель директора департамента по регулированию отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения НКРЭКУ Дмитрий Соломка. Он подчеркнул, что главными причинами роста тарифов на холодную воду стал рост тарифов на электроэнергию и снижение объемов потребления воды.