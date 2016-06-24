90% опрошенных участников тестирования по украинскому языку и литературе доверяют системе ВНО – Бекешкина

Киев. 24 июня. УНИАН. 90% опрошенных участников тестирования по украинском языку и литературе доверяют системе ВНО.

Такие результаты опроса участников ВНО с украинского языка и литературы обнародовала на пресс-конференции в УНИАН директор фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина.

«Абсолютное большинство опрошенных участников – 96% удовлетворены качеством тестов. Это очень важно, потому что довольно часто, особенно после получения первых отрицательных оценок, качество тестов начинает оцениваться негативно. 99% довольны работой персонала в пунктах тестирования. Очень важно, что 90% участников тестирования доверяют системе ВНО. Не доверяют лишь 6%», - сообщила она.

Лишь 14% участников тестирования дали правильный ответ на то, сколько рейтинговых баллов нужно набрать для сдачи ЗНО – 100 баллов. Зато абсолютное большинство – 61% были уверены, что надо набрать 124 балла, как это было до 2014 года включительно, а 25% вообще не могли дать никакого ответа.

Абсолютное большинство опрошенных в Украине учеников и выпускников школ – 72% считают, что полученных в школе знаний достаточно для прохождения ВНО. Зато 22% участников ВНО считают, что школьных знаний для тестирования недостаточно, а по мнению еще 7% респондентов, школьных знаний совсем недостаточно даже для получения минимального балла.

36% участников ВНО отметили, что во время подготовки к сдаче теста по украинскому языку и литературе они пользовались услугами индивидуального репетитора.

Опрос проводился 5 мая 2016 года всеукраинской общественной организацией «ОПОРА» совместно с Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» при поддержке проекта USAID Альянс программы содействия внешнему тестированию. При проведении опроса применялась методика экзит-полла. Всего было опрошено 2086 участников в 80 пунктах тестирования по выборке, представляющей региональный состав участников ВНО.