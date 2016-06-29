Коалиция "Народная Конституция" планирует просветительские поездки в регионы для инициирования нового Основного закона

Киев. 29 июня. УНИАН. Коалиция гражданского общества "Народная Конституция" планирует в сентябре начать просветительские поездки в регионы для инициирования нового Основного закона.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили члены коалиции.

«Мы четко понимаем, что гражданское общество было отстранено от принятия важных государственных решений. Мы считаем, что виновата в этом процессе современная политическая элита, которая занимается только властью и распределением финансовых потоков для собственного обогащения», - сказал Александр Кочетков, вице-президент МОО «Міжнародна асоціація «Здоров'я суспільства», член коалиции . При этом члены коалиции убеждены, что современная элита не может быть принимать участие в принятии новой Конституции.

«Необходимо принять новые правила общественной политической жизни, которые будут закреплены в новой Конституции, принятой учредительным путем», - отметил он.

«Наша коалиция прошла серьезный путь от разработки общих принципов построения новой Конституции и сейчас у нас наступает время к следующему очень важному шагу – нам надо максимально проинформировать общество, что у нас есть выход из нынешней кризисной ситуации – это именно принятие новой Конституции Украины, поэтому мы планируем в сентябре начать массированные агитационные просветительские поездки в регионы. Мы хотим использовать в своей просветительской кампании все имеющиеся у нас средства», - добавил Кочетков.

В свою очередь член коалиции, член ОО «Конституционный конвент» Владимир Полочанинов отметил, что успех в этом деле заключается в том, чтобы как можно больше граждан было задействовано в этом процессе, в этом общенациональном движении, который предусматривает создание народной Конституции.

«Мы призываем и бизнесменов, и врачей, и учителей, и участников АТО, и волонтеров присоединиться к нашей инициативе и помочь нам сделать эффективным процесс обсуждения принципов создания новой Конституции и принципов, на которых должен строиться новый общественный договор, у нас есть свое видение, у нас есть свой план, и мы хотим сделать этот процесс масштабным и почти обреченным на успех», - заявил он.

«Мы сегодня четко осознаем, что Украина за 25 лет своей независимости превратилась в страну упущенных возможностей. Этот процесс был запущен много лет назад, когда во время принятия Конституции независимой Украины состоялся сговор элит, без учета голоса того, для кого принимался Основной закон - людей», - добавил он.

Кроме того, член коалиции "Народная Конституция", член Общественного Движения «Україна — це я» Алексей Жмеренецкий считает, что сегодня крайне необходим новый общественный договор как последний движущий шанс для резкого разворота страны на верный путь мощного развития.

«Новый общественный договор, который предлагает коалиция, это тот компромисс, который станет выходом для всех конфликтующих сторон (на Донбассе – УНИАН), без указания «сверху» или советов «извне», кроме того, учитывая существующие рамки Минских договоренностей», - подчеркнула член коалиции, участник ОО «Простор» Елена Палюх.

Президент ВОО «Українська стратегія», член коалиции Анатолий Пинчук также отмечает необходимость открытого диалога в рамках «нового общественного договора» между всеми гражданами Украины. «Это именно тот выход, который основывается на правах граждан. И мы готовы его вести», - отметил он.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года ряд общественных организаций подписали меморандум о создании коалиции гражданского общества «Народная Конституция». Целью коалиции является налаживание конституционного процесса через подготовку законопроекта, который должен определить порядок формирования и статус органа учредительной власти, уполномоченного разработать проект новой Конституции Украины, а также содействие дальнейшему принятию этого законопроекта в Верховной Раде Украины.