Для многих лидеров Евросоюза вопрос безвизового режима с Украиной связан с отменой санкции против России

Киев. 30 июня. УНИАН. Народный депутат от «Блока Петра Порошенко», член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Вадим Денисенко заявляет, что для многих лидеров Евросоюза вопрос введения безвизового режима с Украиной связан с отменой санкции против России.

Об этом он сказал во время круглого стола в УНИАН на тему: "Зачем европейцы вооружают росиян в обход собственных санкций", организаторами которого выступили еженедельник "Деловая столица" и журнал "Власть денег".

«Любимая «мантра» последние полтора года – это безвизовый режим с ЕС. Сейчас начали в связи с Brexit говорить, что все, у нас из-за него не будет безвизового режима. Вы должны четко понимать, что Brexit к безвизовому режиму вообще не имеет никакого отношение, если и имеет – то только 1-2%», - подчеркнул Денисенко.

По его словам, «безвизовый режим – это большое политическое решение ЕС. Нам будут очень долго говорить «нет», но нам невероятно долго не будут говорить «да».

«Мы должны четко понимать, что наш безвизовый режим для очень многих европейских лидеров зависит от возможного уменьшения или полного снятия санкций с РФ. Это вещи, которые будут связаны между собой», - считает представитель «БПП».