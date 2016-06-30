Военно-техническое сотрудничество некоторых стран ЕС с Россией может стать козырем для Украины во время переговоров

Киев. 30 июня. УНИАН. Народный депутат от “Блока Петра Порошенко”, член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Вадим Денисенко считает, что военно-техническое сотрудничество некоторых стран Евросоюза с Россией может стать козырем для Украины во время переговорного процесса.

Об этом он сказал во время круглого стола в УНИАН на тему: "Зачем европейцы вооружают росиян в обход собственных санкций", организаторами которого выступили еженедельник "Деловая столица" и журнал "Власть денег".

«Прежде всего, мы должны на дипломатическом уровне использовать это (военно-техническое сотрудничество ряда стран ЕС с РФ – УНИАН) с точки зрения силы в переговорном процессе. То есть, у нас в руках появился если не козырный туз, то достаточно высокого уровня козырные карты, с которыми мы можем выходить в переговорный процесс», - заявил Денисенко.

«Нас все время обвиняют в том, что мы довольно слабые в переговорном процессе. Сможем ли мы запретить Италии продавать Iveco LMV "Рысь" (в Россию - УНИАН), я не уверен. Можем ли мы использовать это во время переговорного процесса, я уверен, что да», - сказал депутат.