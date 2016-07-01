Правоохранители намеренно спровоцировали столкновения в суде Мариуполя по делу об убийстве сотрудника СБУ - адвокаты

Киев. 1 июля. УНИАН. Столкновения, которые произошли 27 июня в Приморском районном суде Мариуполя на заседании по делу об убийстве сотрудника СБУ Виктора Мандзика, являются спланированной акцией правоохранителей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили адвокаты одного из главных фигурантов дела Дениса Гордеева - Виктор Погосян и Елена Сторожук.

Как отметил Погосян, во время объявленного в суде перерыва в помещение суда и в зал непосредственно вошли, по меньшей мере, полсотни экипированных правоохранителей во главе с начальником полиции Донецкой области Вячеславом Аброськиным. По словам Погосяна, в 17.10 истек срок содержания под стражей Гордеева и других подсудимых, поэтому они без помех со стороны конвоя выломали деревянные двери и вышли из клетки, оставшись в зале в ожидании возобновления заседания суда и избрании им меры пресечения.

"Никто из них никуда не убегал, а оставался на рядах, где сидят подсудимые, которые не находятся под арестом", - сказал Погосян. Он отметил, что именно тогда, не разобравшись в ситуации, правоохранители начали потасовку, применяя силу как к подсудимым, так и ко всем, кто был в зале, включая журналистов.

"Тогда я понял, что в помещении суда правят не судьи, а правоохранители - они решают, когда начинать заседание, когда допускать адвокатов к подозреваемым... Я считаю, что все, случившееся в помещении Приморского суда, является спланированной провокацией", - отметил Погосян.

В свою очередь, адвокат Сторожук, заметила, что защитой подсудимых подготовлены соответствующие заявления о совершении преступления правоохранителями и о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, проводивших в выходной день судебное заседание, которое продолжалось почти до 2 часов ночи следующего дня.

"Не было никакой попытки побега, ни самого факта такого происшествия. Генерал Аброськин должен знать, что бегством считается тот факт, когда подсудимый самовольно покидает судебный зал", - сказала Сторожук. Она добавила, что если бы суд был готов к заседанию, то его можно было завершить в течение 5-6 часов.

Кроме того, адвокаты выразили недоумение по поводу того, что Апелляционный суд изменил подсудность дела, забрав его из Волновахского суда в Приморский, который территориально не имеет права рассматривать дело.

Учитывая ход событий, адвокаты заявляют, что сомневаются в беспристрастности состава суда и заявляют о его отводе. Кроме того, они будут добиваться, чтобы дело об убийстве сотрудника СБУ рассматривалась в режиме онлайн трансляций, как это делается при рассмотрении ряда других резонансных дел.

Как сообщал УНИАН, офицер СБУ Мандзик был убит 21 марта в Волновахе. По подозрению в убийстве задержаны 11 человек. В результате обысков у злоумышленников изъят большой арсенал оружия и взрывчатки.