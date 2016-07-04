Украинский певец победил на международном конкурсе Youthvision-2016 в Баку

Киев. 4 июля. УНИАН. Победитель четвертого сезона вокального телевизионного шоу «Голос країни» на телеканале «1+1» Игорь Грохоцкий выиграл международный конкурс Youthvision-2016, проходивший в Баку 24 июня.

Об этом сам Грохоцкий сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Грохоцкий сказал, что планирует потратить часть из 75 тыс. грн, которые он получил в награду за победу в конкурсе, на запись новых песен. «Я хочу записать песни. Поэтому сейчас надо находить людей, которые мне будут помогать в аранжировках. У меня есть свои авторские песни и я хочу их представить широкой общественности», - сказал он.

По словам главы ОО «Украина - вместе», члена жюри Youthvision-2016 Валерии Манзюк, конкурс в Баку фактически является вторым после «Евровидения» по популярности песенным конкурсом. Конкурс был организован по инициативе Министерства по делам молодежи и спорта Азербайджана и при содействии ASYOU (Azerbaijan Student Youth Organizations Union).

Манзюк отметила, что конкурс проходит уже на протяжении восьми лет, но в этом году он приобрел «более международный формат». В нынешнем конкурсе соревновались более 30 участников из разных стран мира.

Манзюк сообщила, что Грохоцкого поддержал посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко. «Накануне конкурса в посольстве состоялась встреча украинской делегации с послом, на которой обсуждалась возможность общения молодежи Украины и Азербайджана», - сказала она. По словам Манзюк, поддержка украинской диаспоры была самой большой.

Как сказала Манзюк, Грохоцкого поддержала, в частности, участница из России. Она «сама выставила в Facebook пост, в котором написала, что она поддерживает Игоря, и несмотря на то, что она приехала за победой, она готова отдать свой голос Игорю», - отметила Манзюк.

По словам Грохоцкого, его поздравил с победой лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который был тренером певца на шоу «Голос країни» в 2014 году.