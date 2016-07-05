Нынешняя избирательная кампания проходит активно, но не всегда с добросовестной конкуренцией – Айвазовская

Киев. 5 июля. УНИАН. Избирательная кампания на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 17 июля в семи округах, проходит достаточно конкурентно и активно, но конкуренция не всегда бывает добросовестной.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«Активная избирательная кампания началась с 1 июля, хотя мы определяем и значительное количество фальстартов в пределах одномандатных мажоритарных округов со стороны лиц, которые на момент начала агитации не были еще зарегистрированы кандидатами и осуществляли агитационную деятельность, соответственно, незаконно. Избирательная кампания является достаточно конкурентной и активной. Хотя конкуренция не всегда является добросовестной» - сказала она.

Кроме того, по словам Айвазовской, «мы отмечаем большое количество агитации без исходных данных, с нарушением порядка ведения избирательной агитации, что также свидетельствует о скрытом типе финансирования избирательной кампании, которое, к сожалению, не будет зафиксировано в промежуточных или финальных отчетах кандидатов, что приведет к нарушению статьи 159-1 Уголовного кодекса относительно предоставления недостоверных сведений об отчетах избирательных фондов. И за это могут быть привлечены к ответственности лица, которые эти отчеты формировали, фиксировали и предоставляли данные окружным комиссиям в официальном порядке».

Как сказала Айвазовская, несмотря на то, что в Украине стала более жесткой система контроля над политическими финансами, в том числе в ходе избирательных кампаний, наблюдатели ОПОРЫ очень тщательно отслеживают содержание финансирования и отчетности кандидатов.

«Поэтому мы призываем кандидатов как можно точнее и правдивее предоставлять финансовую отчетную информацию для того, чтобы потом не иметь проблем с законом, несмотря на то, что они перестанут быть субъектами избирательного процесса и избирательная кампания по факту завершится», - отметила она.

Айвазовская сообщила, что наблюдатели, которые работают во всех 7 округах, фиксируют случаи или формы агитации, имеющие признаки косвенного подкупа избирателей.

«К сожалению, эта проблема из избирательного процесса не устранена, несмотря на довольно жесткие нормы Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают серьезную ответственность за подкуп избирателей. Сегодня в трех округах активно работают так называемые благотворительные избирательные фонды, которые имеют прямое отношение к кандидатам – субъектам избирательного процесса. Благотворительная деятельность является нарушением избирательного законодательства. Поэтому мы призываем всех кандидатов избегать такого типа агитации, так как она является нарушением не только избирательного законодательства, но и Уголовного кодекса», - подчеркнула она.

Кроме того, по словам Айвазовской, зафиксировано несколько фактов злоупотребления административным ресурсом.