В Киеве стартовал очередной этап мирового велотура "Украина и мир без сирот"

Киев. 5 июля. УНИАН. Сегодня из центра Киева стартовал очередной этап мирового тура «Украина и мир без сирот» велокоманды воспитанников приемных семей, усыновителей и выпускников интернатов.

На пресс-конференции в УНИАН, посвященной этому мероприятию, инициатор велотура и основатель БФ «Пилигрим», священник - усыновитель 32 детей-сирот, в настоящее время капеллан украинской армии Геннадий Мохненко сообщил, что очередной этап охватит 10 стран и продлится около 2 месяцев.

Как отмечалось, инициатива велотура «Украина и мир без сирот» была учреждена в 2011 году Альянсом «Украина без сирот» (всеукраинское движение неравнодушных людей и организаций, которые работают над решением проблемы сиротства в Украине). Его цель - популяризировать усыновление и помочь обездоленным детям. Участники велотура хотят привлечь внимание к ужасающим будням интернатов, рассказать о том, что происходит с воспитанниками в таких заведениях, как они там живут.

По информации Мохненко, самому молодому участнику сегодняшней команды 8 лет. Всего в команде 25 велосипедистов, большинство из них принимали участие в предыдущих этапах, которые прошли до начала боевых действий на востоке нашей страны. Было преодолено около 15 тыс. км по территории Украины и России. Из-за агрессии России тур был приостановлен, а сейчас он будет продлен по Европе.

Предполагается проехать 5 тыс. км, маршрут пройдет через Киевскую, Житомирскую, Ривненскую, Волынскую и Львовскую области, а далее - через 9 стран Европы.

«1 сентября этот этап завершается, поскольку отдельным участникам команды надо будет идти учиться в школу. На севере Германии финишируем», - отметил инициатор велотура.

Завершающий этап кругосветного тура предполагается провести следующим летом.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба поблагодарил организаторов за такую инициативу. По его информации, сегодня в интернатах Украины живут 93 тыс. детей, которые фактически не имеют семьи и лишены каких-либо шансов на полноценное будущее.

На пресс-конференции озвучивалось, что каждые 3 дня в интернатах умирает один ребенок - в одиночестве и без близких людей, в результате болезни или несчастного случая. Европейские страны навсегда отказались от интернатной системы воспитания, тем самым спасая целые поколения. Сейчас для Украины, на пути интеграции в Европейский союз, приоритетной задачей является обеспечить реализацию прав и свобод детей, приблизить их жизнь к европейским стандартам.

По словам вице-президента Альянса «Украина без сирот», который является организатором велотура, Олега Шелашского, в интернатных заведениях дети, которых отдали туда живые родители, не получают социальных навыков, необходимых каждому человеку для жизни в социуме. К тому же, после выхода из интерната ребенок не находит места в семье, ведь родственные отношения уже разорваны.

«На финансирование интернатов государство тратит колоссальные средства, а лучше было бы их направить на поддержку семьи, обеспечить ребенка необходимыми услугами в пределах общины и сделать все, чтобы этот ребенок остался в семье», - добавил он.

Фото-новости: http://photo.unian.net/rus/themes/66467