Промежуточные выборы в ВР 17 июля не изменят ситуацию в парламенте, но продемонстрируют электоральные тенденции - эксперт

Киев. 6 июля. УНИАН. Промежуточные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 17 июля в семи мажоритарных округах, не изменят распределение депутатских мест в парламенте, однако продемонстрируют электоральные тенденции в преддверии возможных досрочных парламентских выборов и позволят усилиться отдельным политическим силам.

Такое мнение директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, существенное отличие этих выборов от предыдущих состоит в том, что предвыборная кампания проходит в «искусственной тишине».

«Чем меньше о выборах говорят, тем лучше представителям власти», - считает Бала.

Он отметил, что больше внимания выборам должны уделять партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность», поскольку для нее будет принципиальным по крайней мере не потерять округа, где в прошлый раз были избраны ее представители.

По словам Балы, промежуточные выборы всегда являются специфическими, поскольку на них всегда прорабатывают и «обкатывают» различные мотивационные технологии.

«А в этом случае соревнование будет достаточно принципиальным - ведь будет состязаться провластная команда и пестрая оппозиция - от пророссийской до так называемых «патриотов» и «еврооптимистов», - сказал Бала.

По его убеждению, уже понятно, что согласованных кандидатов от оппозиции не будет, а, следовательно, упущен шанс провести биполярные выборы. Однако при условии выдвижения на уровне округа единого согласованного кандидата от демократической оппозиции - провластному кандидату или же «независимому предпринимателю» было бы очень сложно противостоять практически во всех регионах.

Как сообщал УНИАН, 17 июля промежуточные выборы народных депутатов состоятся в семи одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), №206 (Черниговская область).