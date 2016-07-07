Аграрии договорились с Минагропродом о запуске механизма интервенций на рынке молока в 2017 году

Киев. 7 июля. УНИАН. Члены Всеукраинского аграрного совета (ВАС) договорились с Министерством аграрной политики и продовольствия о запуске на рынке молока с 2017 года механизма интервенций, которые будет осуществлять государственный регулятор «Аграрный фонд», сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава ВАС Андрей Дыкун.

«Вчера была встреча с министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым. Мы предварительно договорились о том, что нужно «развернуть» «Аграрный фонд» к производителям молока, чтобы он возобновил закупки твердых сыров, масла и сухого молока и выполнял интервенционную функцию», - сказал Дыкун.

По его словам, запустить такой механизм в этом году невозможно, но министерство планирует сделать это в следующем году.

«Есть предварительная договоренность, что мы будем пробовать запустить этот механизм в следующем сезоне», - сказал Дыкун.

Директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти компании «Данон Украина» Сергей Мовчан отметил в комментарии УНИАН, что такая деятельность «Аграрного фонда» позволит регулировать цены на рынке и не допустить резких скачков.

«Те, кто производят сухое молоко и масло, были бы очень заинтересованы в такой деятельности «Аграрного фонда», - подчеркнул Мовчан.

Дыкун уточнил УНИАН, что регулирование цены с помощью государственных интервенций является рыночным механизмом, который применяется в США и Европе и кардинально отличается от действующего в Украине ограничения наценок на социально значимые продукты питания.

«Государство формирует запас продукции и стабилизирует цену. Но государство забирает излишки и тратит на это деньги, а не говорит: «У вас излишки, а вы все равно продавайте их по такой-то цене». Потом, когда цена начинает резко расти зимой, государство продает запас, и цена опускается. Таким образом, в течение года мы имеем стабильную цену, выгодную и потребителю, и производителю. Так работает США и Европейский Союз», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, производители молока в Украине неоднократно заявляли об убыточности бизнеса ввиду того, что закупочные цены не покрывают расходов на производство продукции. Из-за потери традиционного рынка сбыта в Российской Федерации на украинском рынке сформировался профицит молока. По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), снижение цен на молокосырье в Украине продолжится до августа в связи с профицитом в объеме около 500 тыс. тонн. ВАС призывал Минагропрод начать закупки излишков молока на рынке, чтобы стабилизировать ситуацию.

По данным Госстата, объем производства молока в Украине в январе-мае 2016 года составил 4 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2015 году по сравнению с 2014 годом производство молока сократилось на 4%, до 10,7 млн тонн.

Ограничение наценки на социально значимые продукты питания установлено постановлением Кабинета министров от 25 декабря 1996 года №1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов по регулированию цен (тарифов)». Министерство экономического развития и торговли 7 июля представило общественности проект постановления об отмене данного вида регулирования рынка и ожидает решения Кабмина в течение нескольких месяцев.

Специализированное государственное бюджетное учреждение «Аграрный фонд» (ГСБУ «Аграрный фонд») уполномочено Кабинетом министров осуществлять ценовое регулирование на рынках продуктов питания с помощью интервенций, чтобы не допустить серьезных колебаний цен.