Гендиректор Чернобыльской АЭС опровергает обвинения о выводе за границу и присвоении средств международных доноров

Киев. 8 июля. УНИАН. Генеральный директор Чернобыльской атомной электростанции Игорь Грамоткин опровергает обвинения следователей и судей о выводе руководством станции части финансовой помощи международных доноров за границу, поскольку этими деньгами станция не распоряжается.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Ни одна копейка, ни один доллар, ни один евроцент международно-технической помощи на счета Чернобыльской АЭС не поступает вообще… Деньги без согласования с Европейским банком реконструкции и развития, без согласования с группой управления проектом, которая работает на Чернобыльской АЭС и управляется нашими иностранными коллегами, не осуществляется», - сказал Грамоткин.

Кроме того, он назвал надуманными обвинения относительно растраты бюджетных средств, якобы за демонтаж металлоконструкций, который не осуществлялся.

«Все платежи, которые у нас есть, осуществляются в соответствии с планом использования средств и с паспортами бюджетных программ. Ни одна копейка не может пройти без согласования с органами государственного управления, и уж тем более - с казначейством, которое просто не пропустит никакие деньги ни на благотворительность, ни на другие цели, кроме тех, которые определены», - отметил гендиректор.

При этом он сообщил, что данные обвинения основаны на заявлениях двух следователей полиции во время опроса, где один из них решил, что гендиректор ЧАЭС является непосредственным организатором схемы с выводом международно-технической помощи за пределы Украины, которая осуществлялась путем перевода средств на счета церкви.

«Никаких платежей на Свято-Ильинскую церковь с Чернобыльской АЭС не осуществлялось. Их никогда не было и нет. Это легко можно посмотреть путем простой проверки движения средств по счетам Чернобыльской АЭС», - добавил Грамоткин.

Вместе с тем он сообщил, что в 2015 году на АЭС было 14 официальных проверок различных контролирующих органов, за 2015-2016 год было 45 проверок с изъятием документов. В 2015 году Счетная палата выполнила комплексный анализ всей хозяйственной деятельности АЭС, и никаких замечаний к руководству станции не было, отмечает руководитель АЭС.

В свою очередь глава профсоюзного комитета ЧАЭС Максим Орлов сообщил, что ни один из предоставленных в судебном решении фактов не был подтвержден документально. При этом он подчеркнул, что во время следственных действий на ЧАЭС следователи нарушали работу госпредприятия и пренебрежительно относились к работникам станции.

«Такого давления на коллектив за всю историю Чернобыльской АЭС еще не было», - подчеркнул Орлов.

По его словам, вероятнее всего, такая ситуация возникает из-за желания владельцев незаконного бизнеса совместно с представителями правоохранительных органов участвовать в распределении вывоза металлолома из площадки Чернобыльской АЭС в объеме около 300 тыс. тонн.

В то же время Грамоткин сообщил, что из-за таких безосновательных расследований Украина может лишиться финансовой помощи международных доноров, которые могут потребовать объяснения возникшей ситуации на ассамблее доноров в Лондоне в конце июля.

«В условиях, когда делаются такие сильные заявления, что мы разворовываем международно-техническую помощь, существуют огромные риски, что доноры остановят финансирование проектов до того момента пока не будет полностью обеспечена прозрачность, объективность, тех процессов, которые проходят. Правила ЕБРР не позволяют оставлять без внимания такие заявления», - подчеркнул гендиректор Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что следствие считает директора Чернобыльской АЭС Игоря Грамоткина организатором незаконного перечисления государственных средств за демонтаж металла с атомной станции, который в действительности не осуществляется, а также дальнейшей его реализации по заниженным ценам.

Как отмечалось, легализация денежных средств осуществлялась путем перевода их на счета Свято-Ильинской Епархии Украинской православной церкви Славутича Киевской области, откуда они направлялись на счета иностранных компаний, одной из которых является эстонская компания МАСТЕ GZU OU.

Справка УНИАН. Украина привлекает донорскую помощь для реализации "чернобыльских" проектов с 1993 года. Одним из ключевых партнеров нашей страны в этой сфере является ЕБРР. Под эгидой банка сформирован Счет ядерной безопасности. Средства в него вкладывают Бельгия, Канада, Дания, Европейский Союз, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Россия, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина и Соединенные Штаты Америки.