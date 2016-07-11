Городской голова Глухова обращается к Парубию с просьбой назначить досрочные выборы депутатов горсовета

Киев.11 июля. УНИАН. Мэр Глухова Мишель Терещенко обращается к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой назначить досрочные выборы депутатов Глуховского городского совета.

Об этом Терещенко сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Мне нужна помощь Верховной Рады, чтобы распустить Глуховский горсовет в соответствии с действующим законодательством», - заявил он.

«Руководствуясь п. 2 части 1, части 4, части 5 ст. 78 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» прошу Вас вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины вопрос в порядке, предусмотренном действующим законодательством, досрочно прекратить полномочия Глуховского городского совета Сумской области 7 созыва и назначить внеочередные местные выборы», - процитировала журналистам обращение Терещенко советник глуховского городского головы Елена Ескина.

Также Терещенко обращается к министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Национальной полиции Украины Хатие Деканоидзе с просьбой обеспечить независимую и объективную работу правоохранительных органов в Сумской области. «Когда я бываю в Киеве и президент, и министры, и депутаты уверяют, что хотят помогать, но на месте я через день вижу следователей, капитанов полиции, от прокуратуры и МВД, которые хотят завести против меня уголовные дела. Они также ничего не делают с информацией о коррупции, которую мы предоставляем»,- сказал он.

Кроме того, Терещенко обращается к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой обеспечить независимую и объективную работу прокуратуры на местах.

По словам Терещенко, народный депутат Украины Андрей Деркач, избранный по избирательному округу в Сумской области, по звонку собирает прокурора, главу Администрации, начальника УМВД Сумской области и раздает им инструкции, и «они работают по этим инструкциям».

Городской голова также отметил, что в Глухове «мы проиграли все суды, судьи которых выполняли заказ, а в апелляционных инстанциях все суды были выиграны».

«Я прошу, чтобы генпрокурор Луценко, министр внутренних дел Аваков, министр юстиции Петренко рассмотрели ситуацию в Глухове и помогли нам», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Терещенко в Facebook написал, что будет инициировать назначение досрочных выборов депутатов Глуховского городского совета, поскольку 30 июня 20 из 34 депутатов не явились на сессию, саботируя его работу.

Он подчеркнул, что в результате было сорвано принятие социально важных для глуховчан вопросов, в том числе о внесении изменений в генеральный план города для получения инвестиций, об оценке земли, а главное – о внесении изменений в программы экономического и социального развития Глухова на 2016 год.

По его словам, отсутствующие депутаты не только нарушили законы Украины «О статусе депутатов местных советов», «О местном самоуправлении» и другие нормы действующего законодательства, но и присягу, которую давали глуховской общине.

Справка: Мишель Терещенко родился 15 сентября 1954 года в Париже, но уже более десяти лет живет в Украине. Является прямым потомком Артемия, Николая, Ивана и Михаила Терещенко, сахарозаводчиков, учредителей «Фонда Терещенко», который занимался меценатством и благотворительностью и многое сделал в Украине и России до революции 1917 года. 21 марта 2015 года президент Петр Порошенко вручил Терещенко паспорт гражданина Украины. На выборах 25 октября 2015 года в Глухове Мишель Терещенко набрал 64,58%, оставив позади Юрия Бурлаку, который занимал должность мэра с 2010 года.