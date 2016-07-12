Во Львове 16-17 июля состоится чемпионат мира за звание сильнейшей нации планеты

Киев. 11 июля. УНИАН. 16-17 июля во Львове состоится масштабное событие в мире стронгмена - Парный чемпионат мира.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок.

За титул "Сильнейшая команда мира 2016 года" поборются спортсмены из 12 стран - Украины, Беларуси, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Грузии, США, Финляндии, Чехии, Литвы и Норвегии. Полуфинал турнира состоится 16 июля в парке Ивана Франка, возле Львовского национального университета. Финал чемпионата пройдет на следующий день на "Арене Львов".

Украину на турнире представят четыре команды. По мнению Конюшка, фаворитом среди них является пара Александр Лашин/Владимир Рекша. Лашин является шестикратным обладателем титула "Сильнейший человек Украины", Рекша - двукратный чемпион мира в весовой категории до 110 кг.

Также за Украину будут бороться пары Алексей Новиков/Павел Гайша, Сергей Пономарев/Виталий Герасимов, Виталий Михеев/Андрей Бурштын.

Главным судьей турнира будет двукратный чемпион мира Василий Вирастюк. Во время пресс-конференции он рассказал о формате соревнований.

"Все упражнения выполняются парно. В квалификации 16 команд методом жеребьевки делятся на четыре группы по четыре команды. Из каждой группы в финал на "Арене Львов" выходят по две сильнейшие пары", - объяснил Вирастюк.

По его словам, в квалификации все команды будут соревноваться в четырех классических для стронгмена упражнениях. В частности, спортсмены будут тянуть автомобиль-фуру весом 20 тонн на расстояние в 20 метров. В финале спортсмены будут соревноваться уже в шести упражнениях.

Кроме прочего, Конюшок сообщил, что на финал соревнований вход на "Арену Львов" будет платным, а билеты будут стоить в пределах 80-150 грн. Президент Федерации подчеркнул, что если на чемпионате будет продано 5 тыс. билетов, организаторы выйдут на самоокупаемость турнира.

"Это достаточно амбициозный проект - организация таких соревнований на "Арене Львов". Потому впервые в истории украинского стронгмена мы проводим мероприятия по продаже билетов. Они не очень дорогие, на уровне похода в кино. Но для нас это интересно - мы хотим посмотреть, готовы ли украинцы из собственного кармана немного помочь спортсменам. Если мы соберем необходимое количество людей, это будет хорошим толчком для спорта, причем не только нашего. Мы понимаем, что ментальность украинцев поменялась, и если сегодня спорт выйдет на уровень самоокупаемости, уровень подготовки вырастет в разы", - заявил глава ФСУ.

Фрагменты чемпионата попадут в программу "Богатыри", которая будет выходить в осеннем сезоне телеканала "2+2".