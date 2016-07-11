Мама ребенка с инвалидностью создала проект, который помогает больным детям становиться самостоятельными

Киев. 11 июля. УНИАН. Мама ребенка с инвалидностью, сертифицированный тренер Международного центра развития и лидерства, автор серии тренинговых программ «Самопомощь» Виктория Панасюк создала собственный проект HelpEgorka, который помогает ее сыну становиться самостоятельным.

Об этом Панасюк сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Успешная реализация этого проекта в течение двух лет вдохновила на создание масштабной программы «Самопомощь», цель которой - развитие собственного потенциала и мотивация к действию людей, нуждающихся в помощи, в частности родителей детей с особыми потребностями», - сказала Панасюк. По ее словам, программа «Самопомощь» включает в себя ряд проектов, направленных на улучшение качества жизни людей с особыми потребностями.

Панасюк сообщила, что программа «Самопомощь» включает в себя такие проекты, как программа HelpEgorka, волонтерский проект «Помощь детям с особыми потребностями в школе», тренинговый проект «Самопомощь», проект «Круг Самопомощи», проект «Друзья друзей», проект «Доступность для людей с инвалидностью», социальный проект «Подготовка помощников для детей с особыми потребностями».

«Люди начали обращаться за помощью, нашлись партнеры и волонтеры. Программа и проекты успешно функционируют и помогают не только Егору, но и другим детям с инвалидностью», - сказала Панасюк. Она также отметила, что уже сложились все предпосылки для расширения деятельности. Следующим шагом может быть создание общественной организации, которая будет продолжать развивать проекты направления «Самопомощь», чтобы работать над повышением качества жизни детей и инвалидностью», - сказала она.

Панасюк отметила, что актуальность данного мероприятия вызвана тем, что государство не способно в полной мере защищать права детей с инвалидностью, детей с особыми потребностями и оказывать систематическую, комплексную поддержку семьям с особыми детьми. По ее словам, существующая сейчас программа поддержки детей с инвалидностью и детей с особыми потребностями нуждается в законодательных изменениях и дополнительном финансировании, поэтому многие дети вообще не получают должной поддержки от государственных учреждений, а вынуждены обращаться в благотворительные фонды, которые на сегодняшний день также переполнены заявками на помощь.

В свою очередь, шведский представитель альянса «Украина без сирот» Кристиан Алексей Янер присоединился к программе, в частности к проекту оплаты реабилитации Егора, который болеет ДЦП, и оказал помощь в сумме 20 тыс. грн. (Янер родился в Украине, в двухлетнем возрасте был усыновлен семьей из Швеции. В 17 лет он вернулся в Украину, чтобы отыскать своих биологических родителей. Сейчас представляет альянс «Украина без сирот» в Швеции).

«Я являюсь членом христианской общины, и моя задача помогать таким детям, как Егор, чтобы они получили шанс реализовать себя в этой жизни», - сказал Янер.

Он также призвал церковь, благотворительные организации, волонтеров и всех христиан защищать и помогать детям с особыми потребностями.