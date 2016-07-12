Конфликтность в регионах в значительной степени зависит от стабильности ситуации в центральной власти - эксперты

Киев. 12 июля. УНИАН. Конфликтность в регионах в значительной степени зависит от стабильности политической ситуации в центральной власти.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал координатор проекта, заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, представляя результаты мониторинга существующих и потенциальных конфликтов.

Проект реализовывался при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Украине. На пресс-конференции были представлены данные мониторинга конфликтных тенденций развития Одесской, Херсонской и Луганской областей в течение первого полугодия 2016 г.

«В целом можно сказать, что конфликтность в регионах в значительной степени зависит от стабильности политической ситуации на Печерских холмах», - сказал Данилов.

«Мы знаем, что конец зимы - начало весны, распад коалиции, отставка Яценюка - это сразу повлияло на ситуацию в очень разных регионах. Я думаю, что подобная дестабилизация наблюдалась в тот момент по всей Украине, однако в каждом случае действовали свои особые факторы, которые оказывали то или иное влияние на ситуацию», - добавил Данилов.

По его словам, исследование показало, что существует разное восприятие конфликтов на местном, общенациональном уровне и на уровне международных организаций, которые задействованы в процессе трансформации и урегулирования конфликтов.

«Существует определенный слой проблем, которые видятся скорее на местном уровне и по-другому оцениваются. Любое событие, которое происходит в Луганской области, в Донецкой области или в Херсонской области должно быть вписано в контекст, должно анализироваться и рассматриваться неотрывно от того, что происходит сейчас на этой территории и как люди воспринимают ту или иную конфликтную ситуацию», - сказал Данилов.

Он отметил, что очень важно учитывать местную специфику, с одной стороны, для того, чтобы понимать, как живет регион, какая атмосфера складывается, как в нем реагируют и почему так реагируют.

«Это важно всем – и международным организациям, и общественности, и государственным органам», - добавил Данилов.

По его словам, в таких регионах как свободные территории Луганской области каждый насильственный конфликт воспринимается совершенно по-другому, чем в других регионах.

Что касается Херсонской области, которая имеет административную границу с временно оккупированным Крымом, Данилов отметил, что конфликтный потенциал не распространяется равномерно на всю область. Он напомнил, что Херсонская область - это единственный на сегодняшний день регион на материковой части Украины компактного проживания крымских татар.

«В начале весны этого года были достаточно серьезные попытки дестабилизировать ситуацию, спровоцировав межэтнический конфликт между крымскими татарами и местным населением путем массированной информационной атаки, вбрасываний о возможности создания крымскотатарской автономии на территории Херсонской области», - сказал Данилов.

В свою очередь руководитель общественно-политических программ общественной организации «Содействие межкультурному сотрудничеству» (Одесса) Юлия Сербина отметила, что Одесская область в 2016 году «представляет собой совершенно другую картину, чем это было в 2014 году».

«К счастью, это тот случай, когда относительно конфликтов нужно работать на предотвращение, а не на их урегулирование, потому что большинство конфликтных линий напряжения были снижены, в частности благодаря работе гражданского сектора», - сказала Сербина.

Руководитель проекта, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос отметил, что СМИ не могут подробно ознакомиться с результатами мониторинга, поскольку рассылка результатов исследования осуществлялась только целевой аудитории - органам государственной власти.

«В каждом конфликте есть свои стейкхолдеры, достаточно много ситуаций, когда освещение и рассылка может навредить, а не помочь. Поэтому мы стараемся обращаться к тем, кто задействован в этом конфликте и кто может каким-то образом повлиять на эскалацию», - сказал Семиволос.

В то же время он отметил, что центр планирует сделать «какую-то выжимку», которая будет размещена на их сайте и освещать общие тенденции конфликтности по регионам, где реализуется проект.