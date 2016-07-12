Международное бюро по освобождению политзаключенных и военнопленных представило программу освобождения украинцев из плена боевиков и тюрем в РФ

Киев. 12 июля. УНИАН. В Киеве общественная организация «Международное бюро по освобождению политзаключенных и военнопленных» представило программу освобождения политзаключенных и военнопленных из плена контролируемых Российской Федерацией боевиков и российских тюрем.

Программу представили учредители общественной организации на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметили участники организации, они разработали план действий общества по освобождению политических заключенных и военнопленных, которых удерживают в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма, а также в Российской Федерации.

«Я считаю, что это обязанность каждого человека, каждого гражданина Украины - заниматься освобождением пленных... Это настолько болезненно нам всем за этим наблюдать, и наблюдать больше нельзя - надо действовать. И мы разработали план действий, как это делать, как помочь государству и нашим воинам в этот трудный час, помочь их семьям, которые нуждаются в помощи. И вот сейчас мы собрались именно для этого», - сказала председатель организации, народная артистка Украины Раиса Недашковская.

Одной из первоочередных задач организации является создание единой базы всех политических заключенных, военнопленных и без вести пропавших украинцев.

«Первое, что мы хотим сделать, это создать единую базу военнопленных и политзаключенных и бесследно пропавших, потому что во многих организациях и государственных службах, также спецслужбах Украины, разные данные. Единой базы до сих пор нет», - подчеркнул член правления, руководитель ОО «Участников АТО Вышгородского района Киевской области» Денис Париж.

Организация намерена создать специальный сайт в Интернете, на котором будут обновляться информация о количестве пленных и политзаключенных, состояние их здоровья, о том, чего они требуют и в чем нуждаются их семьи.

«Для того, чтобы поднять боевой дух ребят на передовой, надо, чтобы все понимали, что военнопленных никто не забывает, и их семьи», - добавил Париж.

По мнению учредителей организации, создание этого сайта позволит наладить прямые контакты граждан или организаций из любых стран, которые хотят оказывать помощь, с теми украинцами, которые нуждаются в такой помощи.

В свою очередь член правления организации общественный деятель Людмила Ющенко отметила, что на сайте будет страница каждого политического узника и военнопленного, на которой будет изложена вся информация и биография, данные родственников, информация о времени и дате заключения, о времени и дате судебных заседаний, месте отбывания наказания, месте пребывания в плену, чтобы каждый человек мог знать об этом.

Учредители организации намерены налаживать сотрудничество с правозащитными международными и российскими организациями для освобождения политических заключенных и военнопленных. Организация также планирует информировать общество и международное сообщество о военнопленных и пропавших без вести. Кроме того, Международное бюро по освобождению политзаключенных и военнопленных планирует налаживать сотрудничество со всемирными христианскими, мусульманскими и другими конфессиями.

«Первая волна противостояния два года тому назад против агрессии северного соседа проходила в первую очередь благодаря участию волонтеров, тех неравнодушных людей, которые готовы были даже без оружия и без соответствующей амуниции оказаться на передовой и найти способ противостоять продвижению агрессии вглубь Украины. Многие из них погибли, многие из них пропали без вести, многие из них находятся сегодня в плену и поэтому, когда мы будем работать, я буду настаивать на том, чтобы внимание уделялось абсолютно всем, без дифференциации, кто относится к регулярным войскам Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Министерству внутренних дел», - подчеркнул член правления, общественный деятель Мирослав Мусий.

Вместе с тем член правления, общественный деятель, писательница Мария Махновец добавила, что необходимо помогать «узникам, которые находятся не только в застенках России, политическим заключенным, но и тем, которых уже очень много, среди них герои, которые первыми шли защищать нашу украинскую землю, находятся в застенках у нас».

Организация планирует налаживать сотрудничество и с правоохранительными организациями для установления фактического количества политических заключенных и военнопленных и установления судьбы без вести пропавших граждан, содействия их освобождению и поиску.

«Вопрос заключается в том, что это сотрудничество должно быть масштабным, и не на таких личных уровнях, а должна быть общая заинтересованность, потому что есть факт, когда, не хочу уточнять, какая бригада... подает в суд, чтобы признать парня без вести пропавшим, вместо того, чтобы заняться его поиском, и когда проходит полгода, год, то можем догадываться, где он, а если он где-то в горных районах Чечни, то вытащить человека оттуда почти невозможно», - заявил Париж.

Участники организации также отмечают необходимость внесения законодательных инициатив в Верховную Раду и другие институты власти в рамках социального обеспечения политических заключенных и военнопленных, участников АТО и их семей. Также они выступают за надлежащее обеспечение социальной защитой от государства и международных организаций лиц, их семей, которые находятся и находились в плену боевиков на Донбассе и в Крыму.

Париж отметил, что в законе Украины о статусе ветеранов войны и их социальных гарантиях нет ни одного пункта о военнопленных.

Организация «Международное бюро по освобождению политзаключенных и военнопленных» уже зарегистрирована.

«Сегодня мы объявляем план действий для того, чтобы те, кто нас услышат, – единомышленники, кто имеют какое-то влияние, чтобы присоединились к нашей инициативе, потому что правильно сказали, что в единстве сила. Дело в том, что мы боремся с тотальной несправедливостью и с системой, которая построена уже не один десяток лет, и только сообща, консолидировав всё общество и международное сообщество, только вместе мы сможем это преодолеть», - заявил Париж.