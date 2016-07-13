Застройщики просят киевские власти не препятствовать завершению строительства на улице Гончара, 17-23 и готовы предъявить все разрешающие документы

Киев. 13 июля. УНИАН. Представители строительной компании «Инвестиционно-строительная группа» просят киевские власти не препятствовать завершению строительства жилого комплекса «Fresco Sofia», расположенного по ул. Гончара, 17-23 в буферной зоне Софии Киевской, внесенной в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), так как угрозы для архитектурного памятника он не несет.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил инвестор Александр Дубров, один из партнеров «Инвестиционно-строительной группы».

«(Подготовлен – УНИАН) проект решения (Киевсовета - УНИАН), по которому предлагается, несмотря на наличие всех согласований, всех необходимых документов, остановить стройку, понизить этажность до 25 метров… заставить застройщика самому снести эти этажи», - сказал Дубров.

Также он добавил, что представители компании намерены обратиться в Киевсовет с просьбой не принимать данное решение.

«Мы сейчас будем обращаться в первую очередь к мэру Кличко. Мы всё-таки понимаем, что очень сложно управлять городом, у него много советников, помощников, которые помогают ему получать информацию. Я думаю, что его просто дезинформируют», - сказал Дубров.

Он отметил, что информация о том, что на текущей сессии ЮНЕСКО будет принято решение об исключении Софии Киевской из списка всемирного наследия, в случае если компания-застройщик не понизит этажность здания, не отвечает действительности, так как миссия ЮНЕСКО не обнаружила никаких угроз памятнику.

«Такая миссия была в 2013 году, когда дом уже был построен. Миссия признала, что стройка на ул. Гончара не несет угрозы заповеднику София Киевская», - сообщил инвестор, добавив, что проект комплекса полностью согласован с ЮНЕСКО.

«Мы первая украинская компания, которая подала документы в ЮНЕСКО, получили от них замечания, учли эти замечания, было все отработано, была специальная миссия ЮНЕСКО, которая посетила объект, которая дала положительное заключение по данному объекту, и мы посчитали, что у нас проблем с этим нет и все вопросы закрыты», - сказал Дубров.

Он также сообщил, что компания не исключает обращения в антикоррупционные органы.

«Мы будем обращаться в Национальное антикоррупционное бюро, нам есть с чем обращаться», - подчеркнул Дубров.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/66666