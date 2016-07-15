Основными нарушениями в ходе избирательной кампании в семи округах стали косвенный подкуп избирателей и злоупотребление админресурсом - ОПОРА

Киев. 15 июля. УНИАН. Основными нарушениями в ходе избирательной кампании на промежуточных выборах народных депутатов в семи округах стали косвенный подкуп избирателей и злоупотребление административным ресурсом.

Об этом говорится в отчете Гражданской сети ОПОРА по результатам наблюдения (03.07.2016 - 14.07.2016) на промежуточных выборах народных депутатов Украины 17 июля, представленным на пресс-конференции УНИАН.

«Накануне дня голосования ключевыми вызовами для избирательного процесса промежуточных выборов народных депутатов в семи округах стали проявления косвенного подкупа избирателей, злоупотребление административным ресурсом, обоснованная информация по подготовке к использованию незаконных технологий, связанных с денежным подкупом избирателей», - говорится в документе.

«Во время проведения предвыборной агитации кандидаты достаточно активно прибегают к поощрению или привлечению внимания избирателей путем предоставления товаров, услуг, работ или других материальных ценностей. В целом ряде избирательных округов активна деятельность благотворительных фондов, которые прямо или косвенно связаны с кандидатами и действуют в рамках их избирательных интересов», - заявил аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев.

По данным экспертов организации, опосредованным проявлением материального поощрения избирателей можно считать использование в предвыборной агитации кандидатов (особенно тех, которые являются должностными лицами) результатов реализации инфраструктурных или социальных проектов, профинансированных за счет бюджетных средств.

Кроме того, в ОИО №114 зафиксировано проведение общественной организацией опроса избирателей, который сопровождался предоставлением опрошенным 200 грн и материалов предвыборной агитации в поддержку одного из кандидатов.

Также в ОИО №206 Национальной полицией и наблюдателями ОПОРЫ обнаружена активность по созданию сети якобы агитаторов, которым присваиваются QR-коды, также происходит сбор персональных данных граждан и структуризация сети на определенные подгруппы.

Как сообщила координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, наиболее законопослушными в практике представления кандидатами промежуточных финансовых отчетов оказались кандидаты в ОИО №23, 60% из которых соблюдали закон. Хуже всего ситуация в Луганской области, где только 14% кандидатов представили отчеты.

В большинстве случаев кандидаты, которые не подали промежуточных финансовых отчетов, не информировали избирательные комиссии об открытии счета фонда.

Наибольшая сумма задекларированных кандидатами официальных расходов приходится на ОИО №27 (все вместе кандидаты потратили 8,8 млн грн), вторым является ОИО №206. Меньше всего - чуть более миллиона гривен - потратили кандидаты на Волыни.

Кроме того, наблюдатели ОПОРЫ обнаружили неоднократные факты, когда кандидаты изготавливали отдельные материалы для агитации, а в отчете этого не указали.

Как сообщал УНИАН, 17 июля промежуточные выборы народных депутатов пройдут в 7 одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), № 206 (Черниговская область).