Промежуточные выборы в ВР не полностью соответствуют демократическим избирательным стандартам - ОПОРА

Киев. 18 июля. УНИАН. Промежуточные выборы народных депутатов Украины, которые состоялись 17 июля, не полностью соответствуют демократическим избирательным стандартам.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Неберикут.

«Есть основания говорить, что эти выборы не состоялись полностью в рамках демократических избирательных стандартов, в первую очередь это касается обеспечения принципа равенства возможностей для всех кандидатов участвовать в избирательной кампании и в равной степени надеяться на тот результат, который действительно соответствует демократическим выборам граждан», - сказал он.

В свою очередь аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев отметил, что субъекты избирательного процесса не в полной мере соблюдали требования законодательства относительно проведения и организации голосования.

«Наш основной вывод относительно дня голосования и предшествующей избирательной кампании, которая проходила до 17 июля, заключается в том, что субъекты избирательного процесса, в том числе кандидаты, избирательные комиссии не в полной мере соблюдали требования законодательства относительно проведения и организации голосования, и эта деятельность не в полной мере соответствовала общепринятым стандартам избирательного процесса», - сказал он.

По словам Клюжева, наблюдатели ОПОРЫ отмечают отсутствие прогресса в обеспечении надлежащих стандартов избирательного процесса по сравнению с выборами, которые проходили в Украине в течение 2014-2015 годов. Он сказал, что в некоторых округах наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали ухудшение стандартов администрирования выборов и проведения предвыборной кампании по сравнению с предыдущими годами в связи с массовым применением недобросовестных технологий или даже криминальных технологий, связанных с материальным мотивированием избирателей.

«Наиболее негативные проявления в избирательном процессе связаны с массовым применением кандидатами разнообразных форм материального мотивирования избирателей, часть этих технологий имела недобросовестный характер, часть - имела отношение к нарушению положений Уголовного кодекса и законодательства Украины о выборах народных депутатов Украины»,- сказал Клюжев.

По его словам, наблюдатели ОПОРЫ обратили внимание на активизацию деятельности по благотворительной, социальной или даже денежной помощи части кандидатов непосредственно перед днем голосования. По выводам наблюдателей ОПОРЫ, эта активность кандидатов, которая имела противоправный характер, могла существенно или значительно повлиять на результаты волеизъявления граждан на промежуточных выборах народных депутатов Украины.

Кроме того, наблюдатели ОПОРЫ отмечают определенный прогресс правоохранительных органов по документированию нарушений, которые фиксировались на выборах в 7 одномандатных избирательных округах. Одновременно Клюжев отметил, что эта активность правоохранительных органов не смогла остановить деятельность кандидатов по реализации различных технологий, которые связаны с подкупом избирателей.

Также, по словам Клюжева, сохраняет свою актуальность проблема злоупотребления админресурсом на выборах, и предшествующая кампания перед днем голосования показала, что в отдельных случаях кандидаты обращались за поддержкой к должностным лицам органов государственной власти или органов местного самоуправления. «Такая поддержка предоставлялась, в том числе с косвенным привлечением бюджетных или коммунальных ресурсов, на ведение кампании конкретного кандидата», - сказал он.

Также наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали ряд проблем, которые являются традиционными для украинских выборов. «Но в то же время чрезмерная политизация деятельности членов окружных и участковых избирательных комиссий оказала свое негативное влияние на стабильную организацию проведения голосования 17 июля», - отметил представитель ОПОРЫ.