В Киеве народные депутаты и общественные деятели анонсировали создание новой партии "Волна"

Киев. 18 июля. УНИАН. В Киеве народные депутаты и общественные деятели анонсировали создание новой политической партии “Волна” для обновления и трансформации страны.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказали члены инициативной группы по созданию новой партии “Волна”. В частности, в инициативную группу вошли народные депутаты Виктор Чумак, Наталия Новак, бывшие заместители генерального прокурора Давид Сакварелидзе и Виталий Касько, а также председатель всеукраинской гражданской платформы “Новая страна” Владимир Козленко.

“Я хотел бы представить – это инициативная группа по созданию политической партии с рабочим названием “Волна”. Именно “Волна”, потому что волна должна подняться в стране и смыть вот эту грязь коррупции, имеющуюся на сегодняшний день. Волна должна принести в страну трансформации и волна должна сделать страну обновленной, чистой и вымытой для всех наших граждан”, - сказал народный депутат Чумак.

“Я думаю, что эти три волны создадут то цунами, которое сделает страну совершенно нормальным европейским государством”, - добавил он.

“Это будет всеукраинская партия. Партия, которая будет иметь представительство во всех регионах страны, во всех больших и малых городах, городках... И на сегодняшний день у нас проходит то, что называется организационной работой по подбору ресурса”, - сказал Чумак, отметив, что главным ресурсом является человеческий ресурс.

“Главная работа – отобрать наиболее готовых и наиболее профессиональных людей, которые являются лидерами общественного мнения, с которыми можно идти в принципе в бой”, - сказал Чумак.

Как проинформировал депутат, в частности, на сегодняшний день работает номинационный комитет, и все желающие вступить в партию должны сначала прийти в номинационный комитет. Этот комитет проверяет этих людей, собирает о них имеющуюся информацию, а затем передает собранные данные в инициативную группу, которая проводит беседу с желающими вступить в партию и в итоге отбирает из них лучших. Новым членам предлагается на местах создавать центры на региональном уровне, руководителей на местах никто не назначает. “Они сами между собой определяют, кто пользуется наибольшим уважением в обществе, кто на сегодняшний день будет представлять эту организационную группу”, - сказал Чумак.

В конце сентября партия планирует провести учредительный съезд, потом будет сбор необходимого количества подписей (как минимум 10 тыс. в 2/3 областей), чтобы пройти регистрацию в Министерстве юстиции.

Инициативная группа отмечает, что все проходит исключительно на общественных инициативах и согласно действующему законодательству.